بالصور.. إيقاف سعودي بمطار القاهرة حاول تهريب أدوية داخل عبوات زمزم

عثر بحوزته على 558 عبوة أدوية.. وحُرر محضر تهريب جمركي بحقه

قامت السلطات الأمنية في مطار القاهرة بتوقيف مسافر سعودي الجنسية، حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية داخل عبوات مياه زمزم.

وتفصيلاً، نقلت تقارير مصرية عن مصادر في إدارة الجمارك بمطار القاهرة أنه أثناء تفتيش إحدى الرحلات القادمة إلى مطار القاهرة، تم الاشتباه في راكب سعودي الجنسية نظراً لكثرة تردده وارتباكه وحمله عدداً من عبوات مياه زمزم، وبسؤاله عما إذا كان بحيازته أي بضائع أجنبية تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية أفاد بالنفي.

وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص فتبين وجود 558 عبوة أدوية بشرية مخبأة داخل 20 عبوة من عبوات مياه زمزم.





وتم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهريب جمركي ضد المسافر السعودي.