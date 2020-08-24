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أحدهما انتحاري.. تفجيران يخلفان 10 قتلى و36 مصابًا في الفلبين

استهدفا شارعاً مزدحمًا بالمتسوقين

قتل 10 أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات بجروح، العديد منهم جنود وعناصر شرطة، اليوم (الاثنين)، في تفجيرين نفّذت أحدهما انتحارية على جزيرة في جنوب الفلبين تعد معقلاً لمتشددين.

وأوضح اللفتنانت جنرال كورليتو فينلوان، أن خمسة جنود وأربعة مدنيين قتلوا في الهجوم الأول، عندما انفجرت دراجة نارية مفخخة كانت متوقفة خارج متجر تسوق.

وأضاف أن 16 جنديًا أصيبوا في التفجير الذي وقع في فترة الظهر، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، بين اللفتنانت كولونيل رونادلو ماتيو نقلاً عن رئيس البلدية، إن نحو 20 مدنيًا أصيبوا كذلك بجروح.

وشاهد جندي شخصًا يترك الدراجة النارية خارج المتجر، حيث كان يتواجد عدد كبير من الناس، بينهم عناصر أمن. وانفجرت الدراجة فورًا، وبعد وقت قصير، وقع انفجار ثان في ذات الشارع عندما فجّرت انتحارية نفسها بينما كانت الشرطة تغلق الموقع.

ووقع الهجوم في جولو في منطقة سولو ذات الغالبية المسلمة، حيث تقاتل قوات الأمن جماعة أبو سياف منذ زمن طويل.

الفلبين تفجيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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أحدهما انتحاري.. تفجيران يخلفان 10 قتلى و36 مصابًا في الفلبين
سبق

قتل 10 أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات بجروح، العديد منهم جنود وعناصر شرطة، اليوم (الاثنين)، في تفجيرين نفّذت أحدهما انتحارية على جزيرة في جنوب الفلبين تعد معقلاً لمتشددين.

وأوضح اللفتنانت جنرال كورليتو فينلوان، أن خمسة جنود وأربعة مدنيين قتلوا في الهجوم الأول، عندما انفجرت دراجة نارية مفخخة كانت متوقفة خارج متجر تسوق.

وأضاف أن 16 جنديًا أصيبوا في التفجير الذي وقع في فترة الظهر، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، بين اللفتنانت كولونيل رونادلو ماتيو نقلاً عن رئيس البلدية، إن نحو 20 مدنيًا أصيبوا كذلك بجروح.

وشاهد جندي شخصًا يترك الدراجة النارية خارج المتجر، حيث كان يتواجد عدد كبير من الناس، بينهم عناصر أمن. وانفجرت الدراجة فورًا، وبعد وقت قصير، وقع انفجار ثان في ذات الشارع عندما فجّرت انتحارية نفسها بينما كانت الشرطة تغلق الموقع.

ووقع الهجوم في جولو في منطقة سولو ذات الغالبية المسلمة، حيث تقاتل قوات الأمن جماعة أبو سياف منذ زمن طويل.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
03:17 PM

أحدهما انتحاري.. تفجيران يخلفان 10 قتلى و36 مصابًا في الفلبين

استهدفا شارعاً مزدحمًا بالمتسوقين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل 10 أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات بجروح، العديد منهم جنود وعناصر شرطة، اليوم (الاثنين)، في تفجيرين نفّذت أحدهما انتحارية على جزيرة في جنوب الفلبين تعد معقلاً لمتشددين.

وأوضح اللفتنانت جنرال كورليتو فينلوان، أن خمسة جنود وأربعة مدنيين قتلوا في الهجوم الأول، عندما انفجرت دراجة نارية مفخخة كانت متوقفة خارج متجر تسوق.

وأضاف أن 16 جنديًا أصيبوا في التفجير الذي وقع في فترة الظهر، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، بين اللفتنانت كولونيل رونادلو ماتيو نقلاً عن رئيس البلدية، إن نحو 20 مدنيًا أصيبوا كذلك بجروح.

وشاهد جندي شخصًا يترك الدراجة النارية خارج المتجر، حيث كان يتواجد عدد كبير من الناس، بينهم عناصر أمن. وانفجرت الدراجة فورًا، وبعد وقت قصير، وقع انفجار ثان في ذات الشارع عندما فجّرت انتحارية نفسها بينما كانت الشرطة تغلق الموقع.

ووقع الهجوم في جولو في منطقة سولو ذات الغالبية المسلمة، حيث تقاتل قوات الأمن جماعة أبو سياف منذ زمن طويل.

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