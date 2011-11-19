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"الجهني": توقعات باشتداد الأمطار خلال الساعات القادمة على هذه المناطق

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني، عبر حسابه في "تويتر": من المتوقع أن تشتد الأمطار خلال الساعات القادمة على جنوب وشرق منطقة حائل، كذلك منطقة القصيم والحفر والحدود الشمالية.

وأضاف "الجهني": وسط الساحل الغربي تحت المتابعة الساعات القادمة؛ فالعناصر جيدة لنشاط السحب داخل البحر، ووصولها إلى الساحل متوقع على هيئة زخات مطرية ما بين خفيفة ومتوسطة، لكن في المجمل القوة داخل البحر والله أعلم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجهني": توقعات باشتداد الأمطار خلال الساعات القادمة على هذه المناطق
سبق

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني، عبر حسابه في "تويتر": من المتوقع أن تشتد الأمطار خلال الساعات القادمة على جنوب وشرق منطقة حائل، كذلك منطقة القصيم والحفر والحدود الشمالية.

وأضاف "الجهني": وسط الساحل الغربي تحت المتابعة الساعات القادمة؛ فالعناصر جيدة لنشاط السحب داخل البحر، ووصولها إلى الساحل متوقع على هيئة زخات مطرية ما بين خفيفة ومتوسطة، لكن في المجمل القوة داخل البحر والله أعلم.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
05:16 PM

"الجهني": توقعات باشتداد الأمطار خلال الساعات القادمة على هذه المناطق

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
18,979

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني، عبر حسابه في "تويتر": من المتوقع أن تشتد الأمطار خلال الساعات القادمة على جنوب وشرق منطقة حائل، كذلك منطقة القصيم والحفر والحدود الشمالية.

وأضاف "الجهني": وسط الساحل الغربي تحت المتابعة الساعات القادمة؛ فالعناصر جيدة لنشاط السحب داخل البحر، ووصولها إلى الساحل متوقع على هيئة زخات مطرية ما بين خفيفة ومتوسطة، لكن في المجمل القوة داخل البحر والله أعلم.

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