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"الغذاء والدواء" تُطلق حملة "لحوم وعلوم"

للتوعية بطرق التعامل الآمن مع لحوم الأضاحي

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حملة "لحوم وعلوم"؛ للتعريف بطرق التعامل الآمن مع اللحوم، ورفع مستوى وعي المستهلكين، والتعرُّف على الأضحية السليمة قبل الذبح وبعده، وتوضيح الطريقة المثلى لحفظ اللحوم وتخزينها.

وتهدف الحملة إلى تثقيف المستهلكين بالطريقة المُثلى لحفظ اللحوم من الفساد في أثناء التبريد أو التجميد، وتجنب تكاثر الميكروبات الموجودة في اللحم عند ارتفاع درجة الحرارة، والمدة المناسبة للتبريد.

وتعد هذه الحملة الخامسة التي تُطلقها "الغذاء والدواء"؛ لتوعية المستهلكين بطرق التعامل مع لحوم الأضاحي بهدف حفظ قيمتها التغذوية، وحمايتها من الفساد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تُطلق حملة "لحوم وعلوم"
سبق

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حملة "لحوم وعلوم"؛ للتعريف بطرق التعامل الآمن مع اللحوم، ورفع مستوى وعي المستهلكين، والتعرُّف على الأضحية السليمة قبل الذبح وبعده، وتوضيح الطريقة المثلى لحفظ اللحوم وتخزينها.

وتهدف الحملة إلى تثقيف المستهلكين بالطريقة المُثلى لحفظ اللحوم من الفساد في أثناء التبريد أو التجميد، وتجنب تكاثر الميكروبات الموجودة في اللحم عند ارتفاع درجة الحرارة، والمدة المناسبة للتبريد.

وتعد هذه الحملة الخامسة التي تُطلقها "الغذاء والدواء"؛ لتوعية المستهلكين بطرق التعامل مع لحوم الأضاحي بهدف حفظ قيمتها التغذوية، وحمايتها من الفساد.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
02:44 PM

"الغذاء والدواء" تُطلق حملة "لحوم وعلوم"

للتوعية بطرق التعامل الآمن مع لحوم الأضاحي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حملة "لحوم وعلوم"؛ للتعريف بطرق التعامل الآمن مع اللحوم، ورفع مستوى وعي المستهلكين، والتعرُّف على الأضحية السليمة قبل الذبح وبعده، وتوضيح الطريقة المثلى لحفظ اللحوم وتخزينها.

وتهدف الحملة إلى تثقيف المستهلكين بالطريقة المُثلى لحفظ اللحوم من الفساد في أثناء التبريد أو التجميد، وتجنب تكاثر الميكروبات الموجودة في اللحم عند ارتفاع درجة الحرارة، والمدة المناسبة للتبريد.

وتعد هذه الحملة الخامسة التي تُطلقها "الغذاء والدواء"؛ لتوعية المستهلكين بطرق التعامل مع لحوم الأضاحي بهدف حفظ قيمتها التغذوية، وحمايتها من الفساد.

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