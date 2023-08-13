النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. كيف أخذت "صحة الطائف" عينات "كورونا" من "شباب الأخضر"

للاطمئنان على اللاعبين وأعضاء الفريق.. والإجراءات الوقائية حاضرة

استقبلت "صحة الطائف"- ممثلة بالصحة العامة- مساء اليوم، المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم، لأخذ عينات فحص ‫فيروس "كورونا" من الأنف لعدد 40 شخصًا.

ورصدت عدسة "سبق" كيفية أخذ عينات الفحص بطريقة آمنة والتي تهدف للاطمئنان على صحة اللاعبين وأعضاء الفريق، في ظل ما فرضه الموقف من تباعد اجتماعي والتزام بارتداء الكمامة مع الاستمرار بتعقيم اليدين، تنفيذًا للإرشادات الاحترازية والوقائية المعلن عنها من وزارة الصحة بشكل مستمر.

وأوضح مدير المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم علي الحسينان، لـ"سبق" إعجابه بما وجده من تعاون من قِبل صحة الطائف واستجابتهم السريعة لعمل عينات فحص فيروس "كورونا" لفريق المنتخب في محل إقامتهم بمحافظة الطائف، مقدمًا لهم جزيل الشكر والتقدير.

ومن ثم قدم "الحسينان" درعًا تذكاريًا لمدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، تسلمه نيابة عنه رئيس لجنة متابعة المحاجر الصحية خالد عبدالله الثبيتي، ونائب رئيس اللجنة تركي محمد دغريري.

المنتخب السعودي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
شاهد .. كيف أخذت "صحة الطائف" عينات "كورونا" من "شباب الأخضر"
سبق

استقبلت "صحة الطائف"- ممثلة بالصحة العامة- مساء اليوم، المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم، لأخذ عينات فحص ‫فيروس "كورونا" من الأنف لعدد 40 شخصًا.

ورصدت عدسة "سبق" كيفية أخذ عينات الفحص بطريقة آمنة والتي تهدف للاطمئنان على صحة اللاعبين وأعضاء الفريق، في ظل ما فرضه الموقف من تباعد اجتماعي والتزام بارتداء الكمامة مع الاستمرار بتعقيم اليدين، تنفيذًا للإرشادات الاحترازية والوقائية المعلن عنها من وزارة الصحة بشكل مستمر.

وأوضح مدير المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم علي الحسينان، لـ"سبق" إعجابه بما وجده من تعاون من قِبل صحة الطائف واستجابتهم السريعة لعمل عينات فحص فيروس "كورونا" لفريق المنتخب في محل إقامتهم بمحافظة الطائف، مقدمًا لهم جزيل الشكر والتقدير.

ومن ثم قدم "الحسينان" درعًا تذكاريًا لمدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، تسلمه نيابة عنه رئيس لجنة متابعة المحاجر الصحية خالد عبدالله الثبيتي، ونائب رئيس اللجنة تركي محمد دغريري.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
10:18 PM
اخر تعديل
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
11:15 PM

شاهد .. كيف أخذت "صحة الطائف" عينات "كورونا" من "شباب الأخضر"

للاطمئنان على اللاعبين وأعضاء الفريق.. والإجراءات الوقائية حاضرة

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
411

استقبلت "صحة الطائف"- ممثلة بالصحة العامة- مساء اليوم، المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم، لأخذ عينات فحص ‫فيروس "كورونا" من الأنف لعدد 40 شخصًا.

ورصدت عدسة "سبق" كيفية أخذ عينات الفحص بطريقة آمنة والتي تهدف للاطمئنان على صحة اللاعبين وأعضاء الفريق، في ظل ما فرضه الموقف من تباعد اجتماعي والتزام بارتداء الكمامة مع الاستمرار بتعقيم اليدين، تنفيذًا للإرشادات الاحترازية والوقائية المعلن عنها من وزارة الصحة بشكل مستمر.

وأوضح مدير المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم علي الحسينان، لـ"سبق" إعجابه بما وجده من تعاون من قِبل صحة الطائف واستجابتهم السريعة لعمل عينات فحص فيروس "كورونا" لفريق المنتخب في محل إقامتهم بمحافظة الطائف، مقدمًا لهم جزيل الشكر والتقدير.

ومن ثم قدم "الحسينان" درعًا تذكاريًا لمدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، تسلمه نيابة عنه رئيس لجنة متابعة المحاجر الصحية خالد عبدالله الثبيتي، ونائب رئيس اللجنة تركي محمد دغريري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,889
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,286
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,240
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,631

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة