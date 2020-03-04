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"مركز الرصد الإسكاني" يختتم مشاركته في ملتقى "المرأة في علم البيانات"

بهدف دعم النساء في المجال وتعزيز دورهن المجتمعي

اختتم مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان مؤخرًا مشاركته في ملتقى "المرأة في علم البيانات"، الذي احتضنته جامعة الأمير سلطان في الرياض في نسخته الثالثة، بالتعاون مع جامعة ستانفورد، وبشراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تمكين المرأة العاملة في مجال علم البيانات، وتعزيز دورها في المجتمع.

وتأتي مشاركة الوزارة ضمن مجموعة من الكوادر النسائية في المركز من خلال ورشة عمل، قدمتها موظفات المركز بعنوان "التنبؤ بسوق الأسهم السعودية باستخدام أسعار النفط والأسواق المالية الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية والصين"؛ وذلك لإبراز دور البيانات في استنباط المؤشرات الأولية للأحداث المستقبلية بشكل علمي أقرب إلى الدقة.

ويُقام الحدث العالمي "المرأة في علم البيانات" بشكل سنوي بتنظيم من جامعة ستانفورد الأمريكية من خلال اختيار الجهات المشاركة من كل دول العالم. واختارت الجامعة الأمريكية هذا العام جامعة الأمير سلطان لتكون ممثلة لها في السعودية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويسعى الملتقى إلى إلهام وتثقيف علماء البيانات في جميع أنحاء العالم، والمهتمين بهذا الشأن، ودعم النساء، خاصة في هذا المجال؛ لما تتمتع به المرأة من مهارات كمية وتحليلية قوية عالميًّا، واستعراض آخر الأبحاث والتطبيقات المتعلقة بعلوم البيانات في عدد من المجالات بالتعاون مع الباحثين في شبكات علوم البيانات العالمية.

وزارة الإسكان مركز البيانات والرصد الإسكاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مركز الرصد الإسكاني" يختتم مشاركته في ملتقى "المرأة في علم البيانات"
سبق

اختتم مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان مؤخرًا مشاركته في ملتقى "المرأة في علم البيانات"، الذي احتضنته جامعة الأمير سلطان في الرياض في نسخته الثالثة، بالتعاون مع جامعة ستانفورد، وبشراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تمكين المرأة العاملة في مجال علم البيانات، وتعزيز دورها في المجتمع.

وتأتي مشاركة الوزارة ضمن مجموعة من الكوادر النسائية في المركز من خلال ورشة عمل، قدمتها موظفات المركز بعنوان "التنبؤ بسوق الأسهم السعودية باستخدام أسعار النفط والأسواق المالية الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية والصين"؛ وذلك لإبراز دور البيانات في استنباط المؤشرات الأولية للأحداث المستقبلية بشكل علمي أقرب إلى الدقة.

ويُقام الحدث العالمي "المرأة في علم البيانات" بشكل سنوي بتنظيم من جامعة ستانفورد الأمريكية من خلال اختيار الجهات المشاركة من كل دول العالم. واختارت الجامعة الأمريكية هذا العام جامعة الأمير سلطان لتكون ممثلة لها في السعودية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويسعى الملتقى إلى إلهام وتثقيف علماء البيانات في جميع أنحاء العالم، والمهتمين بهذا الشأن، ودعم النساء، خاصة في هذا المجال؛ لما تتمتع به المرأة من مهارات كمية وتحليلية قوية عالميًّا، واستعراض آخر الأبحاث والتطبيقات المتعلقة بعلوم البيانات في عدد من المجالات بالتعاون مع الباحثين في شبكات علوم البيانات العالمية.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
08:58 PM

"مركز الرصد الإسكاني" يختتم مشاركته في ملتقى "المرأة في علم البيانات"

بهدف دعم النساء في المجال وتعزيز دورهن المجتمعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان مؤخرًا مشاركته في ملتقى "المرأة في علم البيانات"، الذي احتضنته جامعة الأمير سلطان في الرياض في نسخته الثالثة، بالتعاون مع جامعة ستانفورد، وبشراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تمكين المرأة العاملة في مجال علم البيانات، وتعزيز دورها في المجتمع.

وتأتي مشاركة الوزارة ضمن مجموعة من الكوادر النسائية في المركز من خلال ورشة عمل، قدمتها موظفات المركز بعنوان "التنبؤ بسوق الأسهم السعودية باستخدام أسعار النفط والأسواق المالية الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية والصين"؛ وذلك لإبراز دور البيانات في استنباط المؤشرات الأولية للأحداث المستقبلية بشكل علمي أقرب إلى الدقة.

ويُقام الحدث العالمي "المرأة في علم البيانات" بشكل سنوي بتنظيم من جامعة ستانفورد الأمريكية من خلال اختيار الجهات المشاركة من كل دول العالم. واختارت الجامعة الأمريكية هذا العام جامعة الأمير سلطان لتكون ممثلة لها في السعودية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويسعى الملتقى إلى إلهام وتثقيف علماء البيانات في جميع أنحاء العالم، والمهتمين بهذا الشأن، ودعم النساء، خاصة في هذا المجال؛ لما تتمتع به المرأة من مهارات كمية وتحليلية قوية عالميًّا، واستعراض آخر الأبحاث والتطبيقات المتعلقة بعلوم البيانات في عدد من المجالات بالتعاون مع الباحثين في شبكات علوم البيانات العالمية.

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