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مستشفى ظلم يشدد على تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى في مقرات سكن العمالة

نفذ حملة توعوية بعدة لغات مؤكدًا تطبيق اشتراطات السلامة واتباع التعليمات الوقائية

كثّف مستشفى ظلم العام، من جولاته التفقدية على مقرات سكن العمالة التابعة للشركات العاملة بالمستشفى للتحقق من تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى.

وتنفيذًا لتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، قام مدير مستشفى ظلم العام الصيدلي نبيه الذيابي بجولة تفقدية على مقرات سكن التمريض، وشركة الصيانة، وشركة التغذية، تم خلالها تأكيد تطبيق اشتراطات السلامة ومعايير مكافحة العدوى في مقرات السكن، وخلال فترات العمل والالتزام بالتعليمات الوقائية.

وشدد مستشفى ظلم على أهمية وضع مسافات كافية بين العاملين داخل مقرات السكن وتلافي الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة، وضرورة عدم الخروج من مقرات السكن، وتم التشديد على العاملين بالمداومة على غسل اليدين واتباع جميع التعليمات الوقائية.

ونفذت فرق مكافحة العدوى والتوعية الصحية بالمستشفى حملة توعوية استهدفت العاملين في مقرات سكنهم، تمثلت في توزيع منشورات توعوية بعدة لغات وتقديم نصائح وإرشادات صحية لجميع العاملين والعاملات.

وكان مستشفى ظلم قد كثف من إجراءاته الاحترازية والوقائية والتوعوية، والتي تضمنت وضع نقاط فرز للموظفين والعاملين بالشركات على مداخل المستشفى يتم خلالها إجراء فحص مبكر على أي موظف أو عامل قبل دخوله للمستشفى.

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مستشفى ظلم يشدد على تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى في مقرات سكن العمالة
سبق

كثّف مستشفى ظلم العام، من جولاته التفقدية على مقرات سكن العمالة التابعة للشركات العاملة بالمستشفى للتحقق من تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى.

وتنفيذًا لتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، قام مدير مستشفى ظلم العام الصيدلي نبيه الذيابي بجولة تفقدية على مقرات سكن التمريض، وشركة الصيانة، وشركة التغذية، تم خلالها تأكيد تطبيق اشتراطات السلامة ومعايير مكافحة العدوى في مقرات السكن، وخلال فترات العمل والالتزام بالتعليمات الوقائية.

وشدد مستشفى ظلم على أهمية وضع مسافات كافية بين العاملين داخل مقرات السكن وتلافي الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة، وضرورة عدم الخروج من مقرات السكن، وتم التشديد على العاملين بالمداومة على غسل اليدين واتباع جميع التعليمات الوقائية.

ونفذت فرق مكافحة العدوى والتوعية الصحية بالمستشفى حملة توعوية استهدفت العاملين في مقرات سكنهم، تمثلت في توزيع منشورات توعوية بعدة لغات وتقديم نصائح وإرشادات صحية لجميع العاملين والعاملات.

وكان مستشفى ظلم قد كثف من إجراءاته الاحترازية والوقائية والتوعوية، والتي تضمنت وضع نقاط فرز للموظفين والعاملين بالشركات على مداخل المستشفى يتم خلالها إجراء فحص مبكر على أي موظف أو عامل قبل دخوله للمستشفى.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
11:01 PM

مستشفى ظلم يشدد على تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى في مقرات سكن العمالة

نفذ حملة توعوية بعدة لغات مؤكدًا تطبيق اشتراطات السلامة واتباع التعليمات الوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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كثّف مستشفى ظلم العام، من جولاته التفقدية على مقرات سكن العمالة التابعة للشركات العاملة بالمستشفى للتحقق من تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى.

وتنفيذًا لتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، قام مدير مستشفى ظلم العام الصيدلي نبيه الذيابي بجولة تفقدية على مقرات سكن التمريض، وشركة الصيانة، وشركة التغذية، تم خلالها تأكيد تطبيق اشتراطات السلامة ومعايير مكافحة العدوى في مقرات السكن، وخلال فترات العمل والالتزام بالتعليمات الوقائية.

وشدد مستشفى ظلم على أهمية وضع مسافات كافية بين العاملين داخل مقرات السكن وتلافي الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة، وضرورة عدم الخروج من مقرات السكن، وتم التشديد على العاملين بالمداومة على غسل اليدين واتباع جميع التعليمات الوقائية.

ونفذت فرق مكافحة العدوى والتوعية الصحية بالمستشفى حملة توعوية استهدفت العاملين في مقرات سكنهم، تمثلت في توزيع منشورات توعوية بعدة لغات وتقديم نصائح وإرشادات صحية لجميع العاملين والعاملات.

وكان مستشفى ظلم قد كثف من إجراءاته الاحترازية والوقائية والتوعوية، والتي تضمنت وضع نقاط فرز للموظفين والعاملين بالشركات على مداخل المستشفى يتم خلالها إجراء فحص مبكر على أي موظف أو عامل قبل دخوله للمستشفى.

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