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الأهلي للاقتراب أكثر من الصدارة والقادسية للبحث عن طوق النجاة

في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تستكمل مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد يجمع الأهلي ونظيره القادسية، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بعد أن تأجل اللقاء الآخر الذي كان من المفترض أن يجمع التعاون والرائد حتى إشعار آخر.

الأهلي يخوض اللقاء (المركز الثاني - 19 نقطة) منتشيًا بعد الفوز الأخير على أشرس المنافسين على الصدارة وهو النصر، كما أن جائزتي أفضل مدرب ولاعب للجولة الثامنة كانت من نصيب مدرب الأهلي "قويدي" واللاعب "ديجانيني تفاريس"، وهذا دافع معنوي كبير لخطف النقاط الثلاث، لكن ما يؤرق مدرب الأهلي هو غياب "جوزيف سوزا" بسبب البطاقات، إلى جانب احتمال عدم مشاركة هداف الفريق عمر السومة بداعي الإصابة.

في المقابل يدخل القادسية (المركز الـ15 - بأربع نقاط فقط) بقيادة المدرب (الوطني) عبدالعزيز الشهري، خلفًا للمدرب المقال "الكسندر" ، وهو يأمل الخروج بنتيجة إيجابية لو بخطف نقطة من فم المستضيف، والابتعاد عن شبح الهبوط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي للاقتراب أكثر من الصدارة والقادسية للبحث عن طوق النجاة
سبق

تستكمل مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد يجمع الأهلي ونظيره القادسية، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بعد أن تأجل اللقاء الآخر الذي كان من المفترض أن يجمع التعاون والرائد حتى إشعار آخر.

الأهلي يخوض اللقاء (المركز الثاني - 19 نقطة) منتشيًا بعد الفوز الأخير على أشرس المنافسين على الصدارة وهو النصر، كما أن جائزتي أفضل مدرب ولاعب للجولة الثامنة كانت من نصيب مدرب الأهلي "قويدي" واللاعب "ديجانيني تفاريس"، وهذا دافع معنوي كبير لخطف النقاط الثلاث، لكن ما يؤرق مدرب الأهلي هو غياب "جوزيف سوزا" بسبب البطاقات، إلى جانب احتمال عدم مشاركة هداف الفريق عمر السومة بداعي الإصابة.

في المقابل يدخل القادسية (المركز الـ15 - بأربع نقاط فقط) بقيادة المدرب (الوطني) عبدالعزيز الشهري، خلفًا للمدرب المقال "الكسندر" ، وهو يأمل الخروج بنتيجة إيجابية لو بخطف نقطة من فم المستضيف، والابتعاد عن شبح الهبوط.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
01:21 AM

الأهلي للاقتراب أكثر من الصدارة والقادسية للبحث عن طوق النجاة

في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
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تستكمل مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد يجمع الأهلي ونظيره القادسية، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بعد أن تأجل اللقاء الآخر الذي كان من المفترض أن يجمع التعاون والرائد حتى إشعار آخر.

الأهلي يخوض اللقاء (المركز الثاني - 19 نقطة) منتشيًا بعد الفوز الأخير على أشرس المنافسين على الصدارة وهو النصر، كما أن جائزتي أفضل مدرب ولاعب للجولة الثامنة كانت من نصيب مدرب الأهلي "قويدي" واللاعب "ديجانيني تفاريس"، وهذا دافع معنوي كبير لخطف النقاط الثلاث، لكن ما يؤرق مدرب الأهلي هو غياب "جوزيف سوزا" بسبب البطاقات، إلى جانب احتمال عدم مشاركة هداف الفريق عمر السومة بداعي الإصابة.

في المقابل يدخل القادسية (المركز الـ15 - بأربع نقاط فقط) بقيادة المدرب (الوطني) عبدالعزيز الشهري، خلفًا للمدرب المقال "الكسندر" ، وهو يأمل الخروج بنتيجة إيجابية لو بخطف نقطة من فم المستضيف، والابتعاد عن شبح الهبوط.

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