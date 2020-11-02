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إيقاف حكام مباراة النصر والشباب.. حتى إشعار آخر

أصدرت لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي، الاثنين، قراراً بإيقاف 4 حكام "مؤقتاً" من طاقم مباراة الشباب والنصر، التي أقيمت، الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة «جولة رئاسة العشرين»، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الشباب 2/1 (حسب صحيفة الرياضية) .
والحكام الموقوفون، هم: شكري الحنفوش، حكم الساحة، ومحمد الحنفوش "مساعد أول"، وممدوح الشهدان "حكم فيديو"، وعادل شراحيلي "مساعد فيديو".
ويستمر الإيقاف، لحين مشاهدة اللقطات في اجتماع الحكام، الأربعاء المقبل بحضور الرباعي لتحديد مدة الإيقاف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إيقاف حكام مباراة النصر والشباب.. حتى إشعار آخر
سبق

أصدرت لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي، الاثنين، قراراً بإيقاف 4 حكام "مؤقتاً" من طاقم مباراة الشباب والنصر، التي أقيمت، الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة «جولة رئاسة العشرين»، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الشباب 2/1 (حسب صحيفة الرياضية) .
والحكام الموقوفون، هم: شكري الحنفوش، حكم الساحة، ومحمد الحنفوش "مساعد أول"، وممدوح الشهدان "حكم فيديو"، وعادل شراحيلي "مساعد فيديو".
ويستمر الإيقاف، لحين مشاهدة اللقطات في اجتماع الحكام، الأربعاء المقبل بحضور الرباعي لتحديد مدة الإيقاف.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
06:55 PM
اخر تعديل
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
08:07 PM

إيقاف حكام مباراة النصر والشباب.. حتى إشعار آخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,214

أصدرت لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي، الاثنين، قراراً بإيقاف 4 حكام "مؤقتاً" من طاقم مباراة الشباب والنصر، التي أقيمت، الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة «جولة رئاسة العشرين»، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الشباب 2/1 (حسب صحيفة الرياضية) .
والحكام الموقوفون، هم: شكري الحنفوش، حكم الساحة، ومحمد الحنفوش "مساعد أول"، وممدوح الشهدان "حكم فيديو"، وعادل شراحيلي "مساعد فيديو".
ويستمر الإيقاف، لحين مشاهدة اللقطات في اجتماع الحكام، الأربعاء المقبل بحضور الرباعي لتحديد مدة الإيقاف.

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