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قدّم شكره للملك .. بوتين يزور السعودية في الخريف المُقبل

قال: ندعم السعودية في رئاستها قمة العشرين العام القادم

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ خلال لقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، في ختام أعمال مجموعة العشرين في اليابان، أنه سيزور السعودية في الخريف المُقبل.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن الرئيس الروسي أعرب في أثناء لقائه الأمير محمد بن سلمان، عن شكره الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعوته لزيارة السعودية.

وقال بوتين: «في الخريف، مثلما اتفقنا، آمل أن تتم هذه الزيارة».

وكان الرئيس الروسي قد قال في كلمته، خلال ختام أعمال قمة العشرين في أوساكا اليابانية: أؤيد رئاسة السعودية قمة العشرين في 2020.

وأكّد لولي العهد، حرصه على تعزيز سُبل تعاون روسيا والسعودية في مجال الطاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قدّم شكره للملك .. بوتين يزور السعودية في الخريف المُقبل
سبق

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ خلال لقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، في ختام أعمال مجموعة العشرين في اليابان، أنه سيزور السعودية في الخريف المُقبل.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن الرئيس الروسي أعرب في أثناء لقائه الأمير محمد بن سلمان، عن شكره الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعوته لزيارة السعودية.

وقال بوتين: «في الخريف، مثلما اتفقنا، آمل أن تتم هذه الزيارة».

وكان الرئيس الروسي قد قال في كلمته، خلال ختام أعمال قمة العشرين في أوساكا اليابانية: أؤيد رئاسة السعودية قمة العشرين في 2020.

وأكّد لولي العهد، حرصه على تعزيز سُبل تعاون روسيا والسعودية في مجال الطاقة.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
10:57 AM
اخر تعديل
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
11:50 AM

قدّم شكره للملك .. بوتين يزور السعودية في الخريف المُقبل

قال: ندعم السعودية في رئاستها قمة العشرين العام القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,948

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ خلال لقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، في ختام أعمال مجموعة العشرين في اليابان، أنه سيزور السعودية في الخريف المُقبل.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن الرئيس الروسي أعرب في أثناء لقائه الأمير محمد بن سلمان، عن شكره الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعوته لزيارة السعودية.

وقال بوتين: «في الخريف، مثلما اتفقنا، آمل أن تتم هذه الزيارة».

وكان الرئيس الروسي قد قال في كلمته، خلال ختام أعمال قمة العشرين في أوساكا اليابانية: أؤيد رئاسة السعودية قمة العشرين في 2020.

وأكّد لولي العهد، حرصه على تعزيز سُبل تعاون روسيا والسعودية في مجال الطاقة.

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