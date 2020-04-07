ألقت دوريات الأمن وإدارة التحريات والبحث الجنائي بتنسيق مشترك بينهما بحائل، ظهر اليوم، القبض على شخصين تسببا بدهس رجل أمن صباح اليوم بإحدى النقاط الأمنية بمدينة حائل. و علمت "سبق" أن المقبوض عليهما قائد السيارة ومرافقة في الثلاثينات من عمريهما. وكان رجل أمن، قد أُصيب صباح اليوم، إصابات مُتفرقة، بعد تجاوز متهور نقطة أمنية بأحد أحياء مدينة حائل، ودهس رجل الأمن. وذكرت أنباء أن سيارة مُسرعة، تجاوزت إحدى النقاط الأمنية، التي وضعتها قوة المهمات والواجبات الخاصة، وتسبّب قائدها في دهس رجل الأمن الذي حاول إيقاف السيارة في النقطة. وهرع بقية رجال الأمن بالنقطة، إلى إنقاذ زميلهم، فيما لاحقت دورية من النقطة نفسه، السيارة المتهورة، إلا أنها لم تتمكن من إيقاف قائدها، فتم التعميم عاجلاً عن مواصفات السيارة. ونجحت دوريات الأمن في إعداد خطة تمشيط سريعة، تم العثور من خلالها على السيارة متوقفة بأحد الأحياء، فيما تم القبض على السائق المتهور ومرافقه ظهر اليوم. تجدر الإشارة إلى أن رجل الأمن المصاب، ما زال يتلقى العلاج بمستشفى الملك خالد، وأن صحته مستقرة.

القبض على متهور دهس رجل أمن بنقطة تفتيش قوة المهمات بحائل خالد السليمي سبق 2020-04-07 ألقت دوريات الأمن وإدارة التحريات والبحث الجنائي بتنسيق مشترك بينهما بحائل، ظهر اليوم، القبض على شخصين تسببا بدهس رجل أمن صباح اليوم بإحدى النقاط الأمنية بمدينة حائل.

و علمت "سبق" أن المقبوض عليهما قائد السيارة ومرافقة في الثلاثينات من عمريهما.

وكان رجل أمن، قد أُصيب صباح اليوم، إصابات مُتفرقة، بعد تجاوز متهور نقطة أمنية بأحد أحياء مدينة حائل، ودهس رجل الأمن.

وذكرت أنباء أن سيارة مُسرعة، تجاوزت إحدى النقاط الأمنية، التي وضعتها قوة المهمات والواجبات الخاصة، وتسبّب قائدها في دهس رجل الأمن الذي حاول إيقاف السيارة في النقطة.

وهرع بقية رجال الأمن بالنقطة، إلى إنقاذ زميلهم، فيما لاحقت دورية من النقطة نفسه، السيارة المتهورة، إلا أنها لم تتمكن من إيقاف قائدها، فتم التعميم عاجلاً عن مواصفات السيارة.

ونجحت دوريات الأمن في إعداد خطة تمشيط سريعة، تم العثور من خلالها على السيارة متوقفة بأحد الأحياء، فيما تم القبض على السائق المتهور ومرافقه ظهر اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن رجل الأمن المصاب، ما زال يتلقى العلاج بمستشفى الملك خالد، وأن صحته مستقرة.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 04:23 PM

القبض على متهور دهس رجل أمن بنقطة تفتيش قوة المهمات بحائل بعد خطة تمشيط سريعة عثر على السيارة وضبط السائق ومرافقه





A A A





16 مشاركة

ألقت دوريات الأمن وإدارة التحريات والبحث الجنائي بتنسيق مشترك بينهما بحائل، ظهر اليوم، القبض على شخصين تسببا بدهس رجل أمن صباح اليوم بإحدى النقاط الأمنية بمدينة حائل.

و علمت "سبق" أن المقبوض عليهما قائد السيارة ومرافقة في الثلاثينات من عمريهما.

وكان رجل أمن، قد أُصيب صباح اليوم، إصابات مُتفرقة، بعد تجاوز متهور نقطة أمنية بأحد أحياء مدينة حائل، ودهس رجل الأمن.

وذكرت أنباء أن سيارة مُسرعة، تجاوزت إحدى النقاط الأمنية، التي وضعتها قوة المهمات والواجبات الخاصة، وتسبّب قائدها في دهس رجل الأمن الذي حاول إيقاف السيارة في النقطة.

وهرع بقية رجال الأمن بالنقطة، إلى إنقاذ زميلهم، فيما لاحقت دورية من النقطة نفسه، السيارة المتهورة، إلا أنها لم تتمكن من إيقاف قائدها، فتم التعميم عاجلاً عن مواصفات السيارة.

ونجحت دوريات الأمن في إعداد خطة تمشيط سريعة، تم العثور من خلالها على السيارة متوقفة بأحد الأحياء، فيما تم القبض على السائق المتهور ومرافقه ظهر اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن رجل الأمن المصاب، ما زال يتلقى العلاج بمستشفى الملك خالد، وأن صحته مستقرة.