النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي على كأس ولي العهد

مساء يوم غدٍ السبت لجياد "الإنتاج والمستورد"

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء يوم غدٍ السبت، حفل سباق الخيل السنوي على كأسَي سمو ولي العهد لجياد "الإنتاج والمستورد".

يتكون حفل السباق من أحد عشر شوطاً، خُصص الشوط العاشر منها لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته (900.000 ريال)، والشوط الحادي عشر للخيل المستوردة للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته (900.000 ريال).

وأنهت إدارة نادي سباقات الخيل الاستعدادات الخاصة بهذا السباق، كما أنهت اللجان العاملة مهامها في سبيل إنجاح هذه المناسبة الكبيرة، إذ يعد هذا السباق التاريخي أعرق سباقات الخيل على مستوى المملكة، حيث انطلق مع بدايات نشأة النادي في عام 1387هـ، وأقيم أول حفل برعاية الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- ولي العهد آنذاك.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل: "تشهد رياضة سباقات الخيل مناسبة غالية علينا وعلى كل المعنين بهذه الرياضة؛ كونها تحمل اسم الداعم الرئيس لها هنا في المملكة العربية السعودية، والذي بتوجيهاته انتقلت هذه الرياضة من المستويات المحلية إلى العالمية، حيث أن "كأس سمو ولي العهد" صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بطولة يترقبها المجتمع الرياضي سنوياً، وهي البطولة السنوية لأولى كؤوس الفئة الأولى ضمن موسم نادي سباقات الخيل".

وأضاف سموه:" باسمي واسم كل زملائي في النادي وجميع الملاك والمدربين.. أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على الدعم غير المحدود لهذه الرياضة، فنحن مقبلون غداً على عرس رياضي جميل في نادي سباقات الخيل نعتز به كثيرا".

واختتم الأمير بندر بن خالد، حديثه قائلاً: "الوسط الرياضي بشكل عام شهد في الآونة الأخيرة نقلة نوعية في المملكة العربية السعودية مستمدة من توجيهات القيادة الرشيدة وتنسجم مع رؤية المملكة في جميع المجالات إقليمياً ودولياً بما يليق بمكانة بلادنا، ولا يسعني في الختام إلا أن أعيد شكري لقيادة هذه البلاد، وأسأل الله أن يرفع عنا الوباء، وبمشيئة الله تتاح لنا الفرصة للترحيب واستضافة الجميع هنا في ميدان الملك عبدالعزيز، كما الحال سابقاً".

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي على كأس ولي العهد
سبق

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء يوم غدٍ السبت، حفل سباق الخيل السنوي على كأسَي سمو ولي العهد لجياد "الإنتاج والمستورد".

يتكون حفل السباق من أحد عشر شوطاً، خُصص الشوط العاشر منها لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته (900.000 ريال)، والشوط الحادي عشر للخيل المستوردة للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته (900.000 ريال).

وأنهت إدارة نادي سباقات الخيل الاستعدادات الخاصة بهذا السباق، كما أنهت اللجان العاملة مهامها في سبيل إنجاح هذه المناسبة الكبيرة، إذ يعد هذا السباق التاريخي أعرق سباقات الخيل على مستوى المملكة، حيث انطلق مع بدايات نشأة النادي في عام 1387هـ، وأقيم أول حفل برعاية الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- ولي العهد آنذاك.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل: "تشهد رياضة سباقات الخيل مناسبة غالية علينا وعلى كل المعنين بهذه الرياضة؛ كونها تحمل اسم الداعم الرئيس لها هنا في المملكة العربية السعودية، والذي بتوجيهاته انتقلت هذه الرياضة من المستويات المحلية إلى العالمية، حيث أن "كأس سمو ولي العهد" صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بطولة يترقبها المجتمع الرياضي سنوياً، وهي البطولة السنوية لأولى كؤوس الفئة الأولى ضمن موسم نادي سباقات الخيل".

وأضاف سموه:" باسمي واسم كل زملائي في النادي وجميع الملاك والمدربين.. أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على الدعم غير المحدود لهذه الرياضة، فنحن مقبلون غداً على عرس رياضي جميل في نادي سباقات الخيل نعتز به كثيرا".

واختتم الأمير بندر بن خالد، حديثه قائلاً: "الوسط الرياضي بشكل عام شهد في الآونة الأخيرة نقلة نوعية في المملكة العربية السعودية مستمدة من توجيهات القيادة الرشيدة وتنسجم مع رؤية المملكة في جميع المجالات إقليمياً ودولياً بما يليق بمكانة بلادنا، ولا يسعني في الختام إلا أن أعيد شكري لقيادة هذه البلاد، وأسأل الله أن يرفع عنا الوباء، وبمشيئة الله تتاح لنا الفرصة للترحيب واستضافة الجميع هنا في ميدان الملك عبدالعزيز، كما الحال سابقاً".

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
01:39 PM

نيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي على كأس ولي العهد

مساء يوم غدٍ السبت لجياد "الإنتاج والمستورد"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
261

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء يوم غدٍ السبت، حفل سباق الخيل السنوي على كأسَي سمو ولي العهد لجياد "الإنتاج والمستورد".

يتكون حفل السباق من أحد عشر شوطاً، خُصص الشوط العاشر منها لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته (900.000 ريال)، والشوط الحادي عشر للخيل المستوردة للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته (900.000 ريال).

وأنهت إدارة نادي سباقات الخيل الاستعدادات الخاصة بهذا السباق، كما أنهت اللجان العاملة مهامها في سبيل إنجاح هذه المناسبة الكبيرة، إذ يعد هذا السباق التاريخي أعرق سباقات الخيل على مستوى المملكة، حيث انطلق مع بدايات نشأة النادي في عام 1387هـ، وأقيم أول حفل برعاية الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- ولي العهد آنذاك.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل: "تشهد رياضة سباقات الخيل مناسبة غالية علينا وعلى كل المعنين بهذه الرياضة؛ كونها تحمل اسم الداعم الرئيس لها هنا في المملكة العربية السعودية، والذي بتوجيهاته انتقلت هذه الرياضة من المستويات المحلية إلى العالمية، حيث أن "كأس سمو ولي العهد" صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بطولة يترقبها المجتمع الرياضي سنوياً، وهي البطولة السنوية لأولى كؤوس الفئة الأولى ضمن موسم نادي سباقات الخيل".

وأضاف سموه:" باسمي واسم كل زملائي في النادي وجميع الملاك والمدربين.. أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على الدعم غير المحدود لهذه الرياضة، فنحن مقبلون غداً على عرس رياضي جميل في نادي سباقات الخيل نعتز به كثيرا".

واختتم الأمير بندر بن خالد، حديثه قائلاً: "الوسط الرياضي بشكل عام شهد في الآونة الأخيرة نقلة نوعية في المملكة العربية السعودية مستمدة من توجيهات القيادة الرشيدة وتنسجم مع رؤية المملكة في جميع المجالات إقليمياً ودولياً بما يليق بمكانة بلادنا، ولا يسعني في الختام إلا أن أعيد شكري لقيادة هذه البلاد، وأسأل الله أن يرفع عنا الوباء، وبمشيئة الله تتاح لنا الفرصة للترحيب واستضافة الجميع هنا في ميدان الملك عبدالعزيز، كما الحال سابقاً".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,826
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,696
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,908
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,285

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة