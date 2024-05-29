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اتحاد النقل الجوي الدولي: من غير المرجّح عودة بوينج ماكس 737 للخدمة قريبًا

جونياك: نعدّ لعقد اجتماع بين الجهات المنظمة والشركة وأمر العودة ليس في أيدينا

قال اتحاد النقل الجوي الدولي، اليوم الأربعاء: إنه من غير المرجح عودة طائرة بوينج ماكس 737 للخدمة خلال الأشهر المقبلة.

وكان عدد من دول العالم قد علق استخدام الطائرة الأكثر مبيعًا لدى شركة بوينج، عقب وقوع حادثين للطائرة في إندونيسيا وإثيوبيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المدير التنفيذي لاتحاد النقل الجوي ألكسندر دي جونياك قال للصحفيين اليوم: إنه أمام الطائرة ماكس 737 ما لا يقل عن 10 إلى 12 أسبوعًا للعودة للخدمة.

وأضاف: "نحن نعدّ لعقد اجتماع بين الجهات المنظمة والشركة المصنعة للطائرة والجهات المشغلة لتقييم الموقف.. لكن أمر عودة الطائرة للعمل ليس في أيدينا، إنما في أيدي الجهات المنظمة".

ويشار إلى أن اتحاد النقل الجوي يمثل نحو 290 شركة طيران، أي أكثر من 80% من إجمالي حركة الطيران، كما أنه يعقد اجتماعه السنوي في سول خلال الأيام المقبلة.

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اتحاد النقل الجوي الدولي: من غير المرجّح عودة بوينج ماكس 737 للخدمة قريبًا
سبق

قال اتحاد النقل الجوي الدولي، اليوم الأربعاء: إنه من غير المرجح عودة طائرة بوينج ماكس 737 للخدمة خلال الأشهر المقبلة.

وكان عدد من دول العالم قد علق استخدام الطائرة الأكثر مبيعًا لدى شركة بوينج، عقب وقوع حادثين للطائرة في إندونيسيا وإثيوبيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المدير التنفيذي لاتحاد النقل الجوي ألكسندر دي جونياك قال للصحفيين اليوم: إنه أمام الطائرة ماكس 737 ما لا يقل عن 10 إلى 12 أسبوعًا للعودة للخدمة.

وأضاف: "نحن نعدّ لعقد اجتماع بين الجهات المنظمة والشركة المصنعة للطائرة والجهات المشغلة لتقييم الموقف.. لكن أمر عودة الطائرة للعمل ليس في أيدينا، إنما في أيدي الجهات المنظمة".

ويشار إلى أن اتحاد النقل الجوي يمثل نحو 290 شركة طيران، أي أكثر من 80% من إجمالي حركة الطيران، كما أنه يعقد اجتماعه السنوي في سول خلال الأيام المقبلة.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
07:57 PM

اتحاد النقل الجوي الدولي: من غير المرجّح عودة بوينج ماكس 737 للخدمة قريبًا

جونياك: نعدّ لعقد اجتماع بين الجهات المنظمة والشركة وأمر العودة ليس في أيدينا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال اتحاد النقل الجوي الدولي، اليوم الأربعاء: إنه من غير المرجح عودة طائرة بوينج ماكس 737 للخدمة خلال الأشهر المقبلة.

وكان عدد من دول العالم قد علق استخدام الطائرة الأكثر مبيعًا لدى شركة بوينج، عقب وقوع حادثين للطائرة في إندونيسيا وإثيوبيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المدير التنفيذي لاتحاد النقل الجوي ألكسندر دي جونياك قال للصحفيين اليوم: إنه أمام الطائرة ماكس 737 ما لا يقل عن 10 إلى 12 أسبوعًا للعودة للخدمة.

وأضاف: "نحن نعدّ لعقد اجتماع بين الجهات المنظمة والشركة المصنعة للطائرة والجهات المشغلة لتقييم الموقف.. لكن أمر عودة الطائرة للعمل ليس في أيدينا، إنما في أيدي الجهات المنظمة".

ويشار إلى أن اتحاد النقل الجوي يمثل نحو 290 شركة طيران، أي أكثر من 80% من إجمالي حركة الطيران، كما أنه يعقد اجتماعه السنوي في سول خلال الأيام المقبلة.

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