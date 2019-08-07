النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"خير مكة" يدعو للمساهمة لخدمة 4 آلاف معاق من الأطفال

يستهدف تأمين استدامة منظومة برامج الرعاية والتأهيل المجانية

في أطهر بقاع الأرض، وعلى بُعد مسافة قليلة من الحرم المكي الشريف، تقيم جمعية الأطفال المعوقين مشروعها الضخم "خير مكة" الوقفي والخيري، الذي يستهدف تأمين استدامة منظومة برامج الرعاية والتأهيل المجانية التي تقدمها مراكز خيرية تابعة للجمعية منتشرة في العديد من مناطق ومدن السعودية، وتحتضن نحو أربعة آلاف طفل وطفلة سنويًّا.

وتتيح الجمعية المساهمة في الوقف لضمان استدامة تُعتبر موردًا مهمًّا للمعاقين في رعايتهم وعلاجهم وتعليمهم وتأهيلهم.

المشروع انطلق بمباركة ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله-، ويقع بحي النسيم بمكة متضمنًا خمس مراحل، الأولى منه سيتم افتتاحها العام القادم، وتضم برجين تجاريين بمواصفات 4 نجوم، بارتفاع 17 طابقًا، إلى جانب طابقين ميزانين، ويقامان على مساحة مشتركة، قدرها 5700 م2، وتصل تكلفتهما نحو 180 مليون ريال.

ويتيح مشروع "خير مكة" الإسهام بصدقة جارية، تُخصَّص لتأهيل الآلاف من الأطفال المعوقين من خلال إرسال رسالة برقم 5 إلى 5050، أو التبرع عبر مصرف الراجحي SA2880000203608010033632

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"خير مكة" يدعو للمساهمة لخدمة 4 آلاف معاق من الأطفال
سبق

في أطهر بقاع الأرض، وعلى بُعد مسافة قليلة من الحرم المكي الشريف، تقيم جمعية الأطفال المعوقين مشروعها الضخم "خير مكة" الوقفي والخيري، الذي يستهدف تأمين استدامة منظومة برامج الرعاية والتأهيل المجانية التي تقدمها مراكز خيرية تابعة للجمعية منتشرة في العديد من مناطق ومدن السعودية، وتحتضن نحو أربعة آلاف طفل وطفلة سنويًّا.

وتتيح الجمعية المساهمة في الوقف لضمان استدامة تُعتبر موردًا مهمًّا للمعاقين في رعايتهم وعلاجهم وتعليمهم وتأهيلهم.

المشروع انطلق بمباركة ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله-، ويقع بحي النسيم بمكة متضمنًا خمس مراحل، الأولى منه سيتم افتتاحها العام القادم، وتضم برجين تجاريين بمواصفات 4 نجوم، بارتفاع 17 طابقًا، إلى جانب طابقين ميزانين، ويقامان على مساحة مشتركة، قدرها 5700 م2، وتصل تكلفتهما نحو 180 مليون ريال.

ويتيح مشروع "خير مكة" الإسهام بصدقة جارية، تُخصَّص لتأهيل الآلاف من الأطفال المعوقين من خلال إرسال رسالة برقم 5 إلى 5050، أو التبرع عبر مصرف الراجحي SA2880000203608010033632

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
10:29 PM

"خير مكة" يدعو للمساهمة لخدمة 4 آلاف معاق من الأطفال

يستهدف تأمين استدامة منظومة برامج الرعاية والتأهيل المجانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
53

في أطهر بقاع الأرض، وعلى بُعد مسافة قليلة من الحرم المكي الشريف، تقيم جمعية الأطفال المعوقين مشروعها الضخم "خير مكة" الوقفي والخيري، الذي يستهدف تأمين استدامة منظومة برامج الرعاية والتأهيل المجانية التي تقدمها مراكز خيرية تابعة للجمعية منتشرة في العديد من مناطق ومدن السعودية، وتحتضن نحو أربعة آلاف طفل وطفلة سنويًّا.

وتتيح الجمعية المساهمة في الوقف لضمان استدامة تُعتبر موردًا مهمًّا للمعاقين في رعايتهم وعلاجهم وتعليمهم وتأهيلهم.

المشروع انطلق بمباركة ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله-، ويقع بحي النسيم بمكة متضمنًا خمس مراحل، الأولى منه سيتم افتتاحها العام القادم، وتضم برجين تجاريين بمواصفات 4 نجوم، بارتفاع 17 طابقًا، إلى جانب طابقين ميزانين، ويقامان على مساحة مشتركة، قدرها 5700 م2، وتصل تكلفتهما نحو 180 مليون ريال.

ويتيح مشروع "خير مكة" الإسهام بصدقة جارية، تُخصَّص لتأهيل الآلاف من الأطفال المعوقين من خلال إرسال رسالة برقم 5 إلى 5050، أو التبرع عبر مصرف الراجحي SA2880000203608010033632

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,566
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,584
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,607
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,684

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة