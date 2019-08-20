النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفيفا" يوافق على إقامة مباريات العراق المؤهلة لكأس العالم في البصرة

بعد توقعات بنقلها لأربيل شمالي البلاد مما أثار حفيظة الشارع الرياضي

بعد أسابيع من الترقب، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على إقامة مباريات تصفيات المنتخب العراقي المؤهلة لكأس العالم، في البصرة.

وأعلن الاتحاد العراقي موافقة (الفيفا) بعد أن كان من المحتمل نقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم لأربيل، شمالي العراق.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فقد أثار قرار عدم إقامة المباريات في البصرة جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي بالعراق، الذي طالَبَ بإقامة المباريات في البصرة؛ مما يزيد فرص المنتخب بالتأهل للمونديال.

وتشهد مباريات منتخب العراق التي تقام في البصرة، إقبالًا جماهيريًّا كثيفًا، حتى في المباريات الودية؛ حيث عادة ما يمتلئ الاستاد الدولي الذي يتسع لأكثر من 65 ألف متفرج.

يشار إلى أن مدينتيْ كربلاء وأربيل، استضافتا مؤخرًا بطولة غرب آسيا لكرة القدم، بمشاركة 9 منتخبات، والتي فاز بها المنتخب البحريني، وحظيت البطولة بإشادة كبيرة لحسن التنظيم.

وكان "الفيفا" قد رفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية، العام الماضي، بعد سلسلة من الزيارات التقييمية للبلاد.

وينطلق الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل؛ حيث يلعب العراق في المجموعة الثالثة إلى جانب إيران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"الفيفا" يوافق على إقامة مباريات العراق المؤهلة لكأس العالم في البصرة
سبق

بعد أسابيع من الترقب، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على إقامة مباريات تصفيات المنتخب العراقي المؤهلة لكأس العالم، في البصرة.

وأعلن الاتحاد العراقي موافقة (الفيفا) بعد أن كان من المحتمل نقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم لأربيل، شمالي العراق.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فقد أثار قرار عدم إقامة المباريات في البصرة جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي بالعراق، الذي طالَبَ بإقامة المباريات في البصرة؛ مما يزيد فرص المنتخب بالتأهل للمونديال.

وتشهد مباريات منتخب العراق التي تقام في البصرة، إقبالًا جماهيريًّا كثيفًا، حتى في المباريات الودية؛ حيث عادة ما يمتلئ الاستاد الدولي الذي يتسع لأكثر من 65 ألف متفرج.

يشار إلى أن مدينتيْ كربلاء وأربيل، استضافتا مؤخرًا بطولة غرب آسيا لكرة القدم، بمشاركة 9 منتخبات، والتي فاز بها المنتخب البحريني، وحظيت البطولة بإشادة كبيرة لحسن التنظيم.

وكان "الفيفا" قد رفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية، العام الماضي، بعد سلسلة من الزيارات التقييمية للبلاد.

وينطلق الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل؛ حيث يلعب العراق في المجموعة الثالثة إلى جانب إيران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
01:40 PM

"الفيفا" يوافق على إقامة مباريات العراق المؤهلة لكأس العالم في البصرة

بعد توقعات بنقلها لأربيل شمالي البلاد مما أثار حفيظة الشارع الرياضي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
781

بعد أسابيع من الترقب، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على إقامة مباريات تصفيات المنتخب العراقي المؤهلة لكأس العالم، في البصرة.

وأعلن الاتحاد العراقي موافقة (الفيفا) بعد أن كان من المحتمل نقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم لأربيل، شمالي العراق.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فقد أثار قرار عدم إقامة المباريات في البصرة جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي بالعراق، الذي طالَبَ بإقامة المباريات في البصرة؛ مما يزيد فرص المنتخب بالتأهل للمونديال.

وتشهد مباريات منتخب العراق التي تقام في البصرة، إقبالًا جماهيريًّا كثيفًا، حتى في المباريات الودية؛ حيث عادة ما يمتلئ الاستاد الدولي الذي يتسع لأكثر من 65 ألف متفرج.

يشار إلى أن مدينتيْ كربلاء وأربيل، استضافتا مؤخرًا بطولة غرب آسيا لكرة القدم، بمشاركة 9 منتخبات، والتي فاز بها المنتخب البحريني، وحظيت البطولة بإشادة كبيرة لحسن التنظيم.

وكان "الفيفا" قد رفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية، العام الماضي، بعد سلسلة من الزيارات التقييمية للبلاد.

وينطلق الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل؛ حيث يلعب العراق في المجموعة الثالثة إلى جانب إيران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,108
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,949
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,903
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,091

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة