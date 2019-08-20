"الفيفا" يوافق على إقامة مباريات العراق المؤهلة لكأس العالم في البصرة

بعد توقعات بنقلها لأربيل شمالي البلاد مما أثار حفيظة الشارع الرياضي

بعد أسابيع من الترقب، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على إقامة مباريات تصفيات المنتخب العراقي المؤهلة لكأس العالم، في البصرة.

وأعلن الاتحاد العراقي موافقة (الفيفا) بعد أن كان من المحتمل نقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم لأربيل، شمالي العراق.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فقد أثار قرار عدم إقامة المباريات في البصرة جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي بالعراق، الذي طالَبَ بإقامة المباريات في البصرة؛ مما يزيد فرص المنتخب بالتأهل للمونديال.

وتشهد مباريات منتخب العراق التي تقام في البصرة، إقبالًا جماهيريًّا كثيفًا، حتى في المباريات الودية؛ حيث عادة ما يمتلئ الاستاد الدولي الذي يتسع لأكثر من 65 ألف متفرج.

يشار إلى أن مدينتيْ كربلاء وأربيل، استضافتا مؤخرًا بطولة غرب آسيا لكرة القدم، بمشاركة 9 منتخبات، والتي فاز بها المنتخب البحريني، وحظيت البطولة بإشادة كبيرة لحسن التنظيم.

وكان "الفيفا" قد رفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية، العام الماضي، بعد سلسلة من الزيارات التقييمية للبلاد.

وينطلق الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل؛ حيث يلعب العراق في المجموعة الثالثة إلى جانب إيران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.