"مدني مكة" يدشن معرض مبادرة "ساعد في المصاعد" بمحطته الأولى

للوصول إلى أكثر من 60 ألف معتمر بالمنطقة المركزية

دشَّن مدير الإدارة العامةللدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، العميد عبد الله عيد القرشي، صباح اليوم معرض مبادرة "ساعد في المصاعد" بمحطته الأولى في هيلتون جبل عمر، بحضور جهات حكومية بالعاصمة، والعاملين في مجال السلامة.

وقص العميد "القرشي" شريط الافتتاح، واطلع على ما يحتويه المعرض من وسائل تستخدم بغرض إيصال رسالة السلامة فيما يخص استخدام المصاعد، وخصوصًا فيما يعرف بالاستخدام المتزامن الذي تنفرد به أبراج ومباني العاصمة المقدسة استجابة للطلب العالي والمتكرر أثناء الصلوات.

وتضمن المعرض نموذجًا للمتطلبات الفنية للمصاعد لمجاراة الاستخدام المتزامن، وبما يحقق كفاءة الطاقة، ويلبي الطلب في هذه الأحوال، إضافة إلى إرشادات السلامة، وطرق إنقاذ المحتجزين بالمصاعد.

وأوضح العميد "القرشي" أن المعرض تنظمه إمارة مكة المكرمة ضمن مشاركة الدفاع المدني بملتقى مكة الثقافي.

وأضاف بأن المبادرة تهدف إلى الوصول إلى أكثر من ستين ألف معتمر بمقر السكن بالمنطقة المركزية موزعين على ٧٣ مبنى حول المسجد الحرام.

وتغطي المبادرة بذلك ٦١٦ مصعدًا موزعة حسب الطاقة الاستيعابية للمباني.

وأشار إلى مشاركة عدد من الشركاء في تنفيذ المبادرة، في مقدمتهم المتطوعون والجهات المعنية بإسكان الحجاج والمعتمرون. وتقدم المبادرة فرصة اقتران العمل التطوعي بشرف خدمة ضيوف الرحمن، والتقليل من حوادث احتجاز المصاعد.

وتسلم عبد الله الحبادي عضوية شهادة المبادرة لمباني فنادق هيلتون جبل عمر من مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة.

واختتم العميد "القرشي" تصريحه متوجهًاإلى الله بأن يبارك الجهود الموجهة لضيوف الرحمن، وأن يحفظ بلادنا؛ لتبقى ذخرًا للإسلام والمسلمين.