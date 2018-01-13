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أمير الحدود الشمالية يوجِّه بنقل مواطن لتلقي العلاج بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض

استجابة لما جرى تداوله بمواقع التواصل للحادث المروري ومطالبة ذويه بنقله

وجَّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، بنقل المواطن سعود سليمان ناهي العنزي بواسطة طيران الإخلاء الطبي من برج الشمال الطبي بمدينة عرعر إلى مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض؛ وذلك لاستكمال علاجه من جراء الحادث المروري الذي تعرض له؛ وذلك في استجابة منه لما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي للحادث المروري، ومناشدة ذويه نقله إلى مركز متخصص.

وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها، وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى، وتوليهم جل العناية والاهتمام، سائلاً الله تعالى أن يمُنَّ على المصاب بموفور الصحة والعافية.

أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الحدود الشمالية يوجِّه بنقل مواطن لتلقي العلاج بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض
سبق

وجَّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، بنقل المواطن سعود سليمان ناهي العنزي بواسطة طيران الإخلاء الطبي من برج الشمال الطبي بمدينة عرعر إلى مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض؛ وذلك لاستكمال علاجه من جراء الحادث المروري الذي تعرض له؛ وذلك في استجابة منه لما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي للحادث المروري، ومناشدة ذويه نقله إلى مركز متخصص.

وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها، وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى، وتوليهم جل العناية والاهتمام، سائلاً الله تعالى أن يمُنَّ على المصاب بموفور الصحة والعافية.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
11:58 PM

أمير الحدود الشمالية يوجِّه بنقل مواطن لتلقي العلاج بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض

استجابة لما جرى تداوله بمواقع التواصل للحادث المروري ومطالبة ذويه بنقله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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6,051

وجَّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، بنقل المواطن سعود سليمان ناهي العنزي بواسطة طيران الإخلاء الطبي من برج الشمال الطبي بمدينة عرعر إلى مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض؛ وذلك لاستكمال علاجه من جراء الحادث المروري الذي تعرض له؛ وذلك في استجابة منه لما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي للحادث المروري، ومناشدة ذويه نقله إلى مركز متخصص.

وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها، وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى، وتوليهم جل العناية والاهتمام، سائلاً الله تعالى أن يمُنَّ على المصاب بموفور الصحة والعافية.

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