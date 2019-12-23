النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

5  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": سُحب ممطرة وضباب وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى ظُهر الاثنين

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق عسير ومكة المكرمة والباحة وجازان والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة عسير تشهد حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيد وطريب وظهران الجنوب ومحايل، وتبدأ الساعة الثانية من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

وأصدرت الهيئة تنبيها آخر لمنطقة عسير بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل البرك. وتبدأ الحالة الساعة الثالثة من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة من ظُهر الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الساعة الثانية من فجر الاثنين وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

ونبهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بحالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتبدأ الساعة الثانية من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا آخر لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وبحرة وجدة ورابغ، وتبدأ الساعة الـ23،30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية حالة مماثلة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام ورأس تنورة، وتبدأ الساعة الثانية من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

وذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان. وتبدأ الحالة الساعة الثالثة من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة من ظُهر الاثنين.

ونبهت منطقة جازان أيضًا بأنها تشهد حالة من الضباب، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الثانية من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة الضباب سحب رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
5  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": سُحب ممطرة وضباب وتدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق عسير ومكة المكرمة والباحة وجازان والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة عسير تشهد حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيد وطريب وظهران الجنوب ومحايل، وتبدأ الساعة الثانية من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

وأصدرت الهيئة تنبيها آخر لمنطقة عسير بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل البرك. وتبدأ الحالة الساعة الثالثة من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة من ظُهر الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الساعة الثانية من فجر الاثنين وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

ونبهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بحالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتبدأ الساعة الثانية من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا آخر لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وبحرة وجدة ورابغ، وتبدأ الساعة الـ23،30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية حالة مماثلة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام ورأس تنورة، وتبدأ الساعة الثانية من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

وذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان. وتبدأ الحالة الساعة الثالثة من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة من ظُهر الاثنين.

ونبهت منطقة جازان أيضًا بأنها تشهد حالة من الضباب، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الثانية من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
12:01 AM

5  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": سُحب ممطرة وضباب وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى ظُهر الاثنين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
352

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق عسير ومكة المكرمة والباحة وجازان والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة عسير تشهد حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيد وطريب وظهران الجنوب ومحايل، وتبدأ الساعة الثانية من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

وأصدرت الهيئة تنبيها آخر لمنطقة عسير بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل البرك. وتبدأ الحالة الساعة الثالثة من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة من ظُهر الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الساعة الثانية من فجر الاثنين وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

ونبهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بحالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتبدأ الساعة الثانية من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا آخر لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وبحرة وجدة ورابغ، وتبدأ الساعة الـ23،30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية حالة مماثلة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام ورأس تنورة، وتبدأ الساعة الثانية من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

وذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان. وتبدأ الحالة الساعة الثالثة من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة من ظُهر الاثنين.

ونبهت منطقة جازان أيضًا بأنها تشهد حالة من الضباب، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الثانية من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,615
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,387
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,769
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,236

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة