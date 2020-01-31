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"كاريلو": تدربنا على الهدف.. "مدالله": أحتاج للتأقلم

أهدى "كاريلو" لاعب خط وسط فريق الهلال الفوز على أبها، واستعادة الصدارة لجماهير الهلال.

وقال: خضنا مباراة صعبة وعلى أرضية صعبة، سجّلنا هدفين وسيطرنا على المباراة، لذلك استحققنا الفوز".

وأضاف: بالنسبة للهدف الأول الذي سجلته، فقد تدرّبنا على ذلك، وأيضاً الهواء ساندنا في ذلك.

من جانبه أبدى مدالله العليان سعادته بالفوز وقال: شعور جميل أن تحقق الفوز، وتستعيد الصدارة من أول مباراة مع الفريق.

وعن الظهور الأول له قال: لديّ المزيد من المستويات، ولكن أحتاج لوقت من أجل التأقلم والظهور بشكل أفضل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كاريلو": تدربنا على الهدف.. "مدالله": أحتاج للتأقلم
سبق

أهدى "كاريلو" لاعب خط وسط فريق الهلال الفوز على أبها، واستعادة الصدارة لجماهير الهلال.

وقال: خضنا مباراة صعبة وعلى أرضية صعبة، سجّلنا هدفين وسيطرنا على المباراة، لذلك استحققنا الفوز".

وأضاف: بالنسبة للهدف الأول الذي سجلته، فقد تدرّبنا على ذلك، وأيضاً الهواء ساندنا في ذلك.

من جانبه أبدى مدالله العليان سعادته بالفوز وقال: شعور جميل أن تحقق الفوز، وتستعيد الصدارة من أول مباراة مع الفريق.

وعن الظهور الأول له قال: لديّ المزيد من المستويات، ولكن أحتاج لوقت من أجل التأقلم والظهور بشكل أفضل.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
07:17 PM

"كاريلو": تدربنا على الهدف.. "مدالله": أحتاج للتأقلم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,755

أهدى "كاريلو" لاعب خط وسط فريق الهلال الفوز على أبها، واستعادة الصدارة لجماهير الهلال.

وقال: خضنا مباراة صعبة وعلى أرضية صعبة، سجّلنا هدفين وسيطرنا على المباراة، لذلك استحققنا الفوز".

وأضاف: بالنسبة للهدف الأول الذي سجلته، فقد تدرّبنا على ذلك، وأيضاً الهواء ساندنا في ذلك.

من جانبه أبدى مدالله العليان سعادته بالفوز وقال: شعور جميل أن تحقق الفوز، وتستعيد الصدارة من أول مباراة مع الفريق.

وعن الظهور الأول له قال: لديّ المزيد من المستويات، ولكن أحتاج لوقت من أجل التأقلم والظهور بشكل أفضل.

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