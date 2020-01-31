"كاريلو": تدربنا على الهدف.. "مدالله": أحتاج للتأقلم
أهدى "كاريلو" لاعب خط وسط فريق الهلال الفوز على أبها، واستعادة الصدارة لجماهير الهلال.
وقال: خضنا مباراة صعبة وعلى أرضية صعبة، سجّلنا هدفين وسيطرنا على المباراة، لذلك استحققنا الفوز".
وأضاف: بالنسبة للهدف الأول الذي سجلته، فقد تدرّبنا على ذلك، وأيضاً الهواء ساندنا في ذلك.
من جانبه أبدى مدالله العليان سعادته بالفوز وقال: شعور جميل أن تحقق الفوز، وتستعيد الصدارة من أول مباراة مع الفريق.
وعن الظهور الأول له قال: لديّ المزيد من المستويات، ولكن أحتاج لوقت من أجل التأقلم والظهور بشكل أفضل.
"كاريلو": تدربنا على الهدف.. "مدالله": أحتاج للتأقلم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-01-31
أهدى "كاريلو" لاعب خط وسط فريق الهلال الفوز على أبها، واستعادة الصدارة لجماهير الهلال.
وقال: خضنا مباراة صعبة وعلى أرضية صعبة، سجّلنا هدفين وسيطرنا على المباراة، لذلك استحققنا الفوز".
وأضاف: بالنسبة للهدف الأول الذي سجلته، فقد تدرّبنا على ذلك، وأيضاً الهواء ساندنا في ذلك.
من جانبه أبدى مدالله العليان سعادته بالفوز وقال: شعور جميل أن تحقق الفوز، وتستعيد الصدارة من أول مباراة مع الفريق.
وعن الظهور الأول له قال: لديّ المزيد من المستويات، ولكن أحتاج لوقت من أجل التأقلم والظهور بشكل أفضل.
31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
07:17 PM
"كاريلو": تدربنا على الهدف.. "مدالله": أحتاج للتأقلم
أهدى "كاريلو" لاعب خط وسط فريق الهلال الفوز على أبها، واستعادة الصدارة لجماهير الهلال.
وقال: خضنا مباراة صعبة وعلى أرضية صعبة، سجّلنا هدفين وسيطرنا على المباراة، لذلك استحققنا الفوز".
وأضاف: بالنسبة للهدف الأول الذي سجلته، فقد تدرّبنا على ذلك، وأيضاً الهواء ساندنا في ذلك.
من جانبه أبدى مدالله العليان سعادته بالفوز وقال: شعور جميل أن تحقق الفوز، وتستعيد الصدارة من أول مباراة مع الفريق.
وعن الظهور الأول له قال: لديّ المزيد من المستويات، ولكن أحتاج لوقت من أجل التأقلم والظهور بشكل أفضل.