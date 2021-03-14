أمير الكويت يغادر أمريكا بعد إجراء فحوص طبية

بدأ جولة لأوروبا بعد مغادرة الولايات المتحدة

‬بدأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، زيارة إلى أوروبا، بعد إجرائه فحوصاً طبية في الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية: إن "الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، غادر مساء اليوم الولايات المتحدة الأمريكية متوجهاً إلى أوروبا، في زيارة خاصة، بعد أن أجرى بعض الفحوص الطبية المعتادة في مدينة نيويورك، والتي تكللت بفضل من الله وتوفيقه بالنجاح".