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فرنسا: ارتفاع وفيات كورونا اليومية وتراجع عدد المرضى في المستشفيات

عدد الضحايا ارتفع ليصل إلى 28940.. خامس أعلى معدل وفيات في العالم

سجلت فرنسا أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 13 يومًا في زيادة تشمل مجددًا وفيات دور رعاية المسنين بعد انقطاع لثلاثة أيام.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية: إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 107 أو 0.4% ليصل إلى 28940 وهو خامس أعلى معدل وفيات في العالم.

وجاءت تلك البيانات بعد أن عاودت مقاهٍ ومطاعم في العاصمة باريس فتح أبوابها للمرة الأولى بعد 11 أسبوعًا من الإغلاق مع تخفيف البلاد لإجراءات العزل العام.

وقالت الوزارة: إن عدد مَن هم في المستشفيات بسبب المرض، تَرَاجع بأكثر من 260 أو 1.8% إلى 14028، كما تراجع عدد مَن هم في العناية المركزة بخروج 49 مريضًا بما يشكل 3.8% ليصبح العدد 1253.

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فرنسا: ارتفاع وفيات كورونا اليومية وتراجع عدد المرضى في المستشفيات
سبق

سجلت فرنسا أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 13 يومًا في زيادة تشمل مجددًا وفيات دور رعاية المسنين بعد انقطاع لثلاثة أيام.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية: إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 107 أو 0.4% ليصل إلى 28940 وهو خامس أعلى معدل وفيات في العالم.

وجاءت تلك البيانات بعد أن عاودت مقاهٍ ومطاعم في العاصمة باريس فتح أبوابها للمرة الأولى بعد 11 أسبوعًا من الإغلاق مع تخفيف البلاد لإجراءات العزل العام.

وقالت الوزارة: إن عدد مَن هم في المستشفيات بسبب المرض، تَرَاجع بأكثر من 260 أو 1.8% إلى 14028، كما تراجع عدد مَن هم في العناية المركزة بخروج 49 مريضًا بما يشكل 3.8% ليصبح العدد 1253.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
08:46 AM

فرنسا: ارتفاع وفيات كورونا اليومية وتراجع عدد المرضى في المستشفيات

عدد الضحايا ارتفع ليصل إلى 28940.. خامس أعلى معدل وفيات في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت فرنسا أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 13 يومًا في زيادة تشمل مجددًا وفيات دور رعاية المسنين بعد انقطاع لثلاثة أيام.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية: إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 107 أو 0.4% ليصل إلى 28940 وهو خامس أعلى معدل وفيات في العالم.

وجاءت تلك البيانات بعد أن عاودت مقاهٍ ومطاعم في العاصمة باريس فتح أبوابها للمرة الأولى بعد 11 أسبوعًا من الإغلاق مع تخفيف البلاد لإجراءات العزل العام.

وقالت الوزارة: إن عدد مَن هم في المستشفيات بسبب المرض، تَرَاجع بأكثر من 260 أو 1.8% إلى 14028، كما تراجع عدد مَن هم في العناية المركزة بخروج 49 مريضًا بما يشكل 3.8% ليصبح العدد 1253.

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