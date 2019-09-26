سفارة المملكة في كوبنهاجن تحتفل باليوم الوطني91

بحضور ممثل رسمي من الخارجية الدنماركية

‬احتفلت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك باليوم الوطني ٩١، واستقبل السفير سهل بن مصطفى عرقسوس المواطنين والمهنئين من الدول الشقيقة والصديقة.

ورفع "عرقسوس" خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وللأسرة المالكة، ولكل أفراد الشعب السعودي النبيل.

وقدّم الشكر لكل من شارك في احتفال سفارة المملكة في كوبنهاجن بيوم الوطن، سواء من الجانب الرسمي الممثل في وزارة الخارجية الدنماركية أو من القطاعات الأخرى الممثلة في الحضور الكثيف الذي يدل على ما تحظى بها المملكة من مكانة على الصعيد الدولي.