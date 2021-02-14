النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قادها على إطار واحد.. "مرور مكة" يضبط قائد الدراجة الآلية

إحالته إلى "الهيئة" لتطبيق العقوبات النظامية المقررة بحقه

ضبط مرور العاصمة المقدسة قائد الدراجة الآلية الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود الدراجة على إطار واحد، معرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وقال المرور إنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قادها على إطار واحد.. "مرور مكة" يضبط قائد الدراجة الآلية
سبق

ضبط مرور العاصمة المقدسة قائد الدراجة الآلية الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود الدراجة على إطار واحد، معرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وقال المرور إنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.


14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
11:33 PM

قادها على إطار واحد.. "مرور مكة" يضبط قائد الدراجة الآلية

إحالته إلى "الهيئة" لتطبيق العقوبات النظامية المقررة بحقه

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
7,741

ضبط مرور العاصمة المقدسة قائد الدراجة الآلية الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود الدراجة على إطار واحد، معرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وقال المرور إنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,094
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,508
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,791
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,479

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة