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الإمارات تعلن ارتفاع حالات الشفاء من "كورونا" إلى 17

"الصحة": عقب تعافي 5 بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة

أعلنت وزارة الصحة الاماراتية تعافي 5 حالات جديدة لمصابين من جنسيات مختلفة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك تكون عدد حالات التعافي في الإمارات 17 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء شملت ثلاثة أشخاص من الإمارات، وشخصاً من كل من مصر والمغرب.

ووفق صحيفة "البيان"، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس، ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، أن التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية كشف عن 15 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد المعروف باسم "COVID-19" وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي في الإمارات.

ويأتي اكتشاف الإصابات نتيجة التطبيق المبكر والفعال للإجراءات الوقائية والاحترازية من فحص طبي وحجر صحي لمخالطين لحالات أعلن عنها سابقاً، وحالات لقادمين من خارج الدولة، وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي، وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 74 حالة.

وتعود الإصابات الجديدة إلى جنسيات مختلفة شملت ثلاثة أشخاص من الجنسية الإيطالية، وشخصين من كل من الإمارات، وسيريلانكا، وبريطانيا والهند وشخصاً من كل من ألمانيا، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا وإيران.

وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات تعلن ارتفاع حالات الشفاء من "كورونا" إلى 17
سبق

أعلنت وزارة الصحة الاماراتية تعافي 5 حالات جديدة لمصابين من جنسيات مختلفة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك تكون عدد حالات التعافي في الإمارات 17 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء شملت ثلاثة أشخاص من الإمارات، وشخصاً من كل من مصر والمغرب.

ووفق صحيفة "البيان"، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس، ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، أن التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية كشف عن 15 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد المعروف باسم "COVID-19" وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي في الإمارات.

ويأتي اكتشاف الإصابات نتيجة التطبيق المبكر والفعال للإجراءات الوقائية والاحترازية من فحص طبي وحجر صحي لمخالطين لحالات أعلن عنها سابقاً، وحالات لقادمين من خارج الدولة، وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي، وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 74 حالة.

وتعود الإصابات الجديدة إلى جنسيات مختلفة شملت ثلاثة أشخاص من الجنسية الإيطالية، وشخصين من كل من الإمارات، وسيريلانكا، وبريطانيا والهند وشخصاً من كل من ألمانيا، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا وإيران.

وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
04:10 PM

الإمارات تعلن ارتفاع حالات الشفاء من "كورونا" إلى 17

"الصحة": عقب تعافي 5 بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الاماراتية تعافي 5 حالات جديدة لمصابين من جنسيات مختلفة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك تكون عدد حالات التعافي في الإمارات 17 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء شملت ثلاثة أشخاص من الإمارات، وشخصاً من كل من مصر والمغرب.

ووفق صحيفة "البيان"، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس، ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، أن التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية كشف عن 15 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد المعروف باسم "COVID-19" وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي في الإمارات.

ويأتي اكتشاف الإصابات نتيجة التطبيق المبكر والفعال للإجراءات الوقائية والاحترازية من فحص طبي وحجر صحي لمخالطين لحالات أعلن عنها سابقاً، وحالات لقادمين من خارج الدولة، وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي، وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 74 حالة.

وتعود الإصابات الجديدة إلى جنسيات مختلفة شملت ثلاثة أشخاص من الجنسية الإيطالية، وشخصين من كل من الإمارات، وسيريلانكا، وبريطانيا والهند وشخصاً من كل من ألمانيا، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا وإيران.

وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

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