الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في قصف مركز المهاجرين بليبيا

مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة اليوم

دعت الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إلى إجراء تحقيق مستقل في ملابسات الضربة الجوية التي استهدفت مركزًا للمهاجرين في ليبيا؛ ما أدى إلى مقتل 40 شخصًا.

ونقلت "رويترز" عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس؛ أن "جوتيريس" يشعر بالغضب من الضربة الجوية التي أصابت مركزًا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأدت إلى مقتل عشرات المهاجرين واللاجئين.



وأفاد "دوجاريك" بأن الإحداثيات الدقيقة لمركز المهاجرين قدمت للأطراف المتحاربة.

في السياق نفسه ذكر دبلوماسيون أنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة بشأن ليبيا في وقت لاحق اليوم.

