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وفاة "مليحان الظفيري" بحفر الباطن إثر إصابته بكورونا

فُجع عبداللطيف الظفيري، أحد منسوبي وزارة الصحة بحفر الباطن، بوفاة والده مليحان مناور السلمان الظفيري - رحمه الله - إثر معاناة مع فيروس كورونا.

والفقيد والد كلٍّ من: طلال وطالب وعبدالله وصالح وعبدالرحمن.

وأُديت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عصر اليوم، ثم وُوري الثرى في مقبرة الشهداء بحفر الباطن.

ونظرًا للتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد يتقبل "عبداللطيف السلمان" التعازي عبر الاتصال فقط على جوال (0568288353) وجوال ابنه صالح (0599989079).

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وفاة "مليحان الظفيري" بحفر الباطن إثر إصابته بكورونا
سبق

فُجع عبداللطيف الظفيري، أحد منسوبي وزارة الصحة بحفر الباطن، بوفاة والده مليحان مناور السلمان الظفيري - رحمه الله - إثر معاناة مع فيروس كورونا.

والفقيد والد كلٍّ من: طلال وطالب وعبدالله وصالح وعبدالرحمن.

وأُديت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عصر اليوم، ثم وُوري الثرى في مقبرة الشهداء بحفر الباطن.

ونظرًا للتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد يتقبل "عبداللطيف السلمان" التعازي عبر الاتصال فقط على جوال (0568288353) وجوال ابنه صالح (0599989079).

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
07:23 PM

وفاة "مليحان الظفيري" بحفر الباطن إثر إصابته بكورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فُجع عبداللطيف الظفيري، أحد منسوبي وزارة الصحة بحفر الباطن، بوفاة والده مليحان مناور السلمان الظفيري - رحمه الله - إثر معاناة مع فيروس كورونا.

والفقيد والد كلٍّ من: طلال وطالب وعبدالله وصالح وعبدالرحمن.

وأُديت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عصر اليوم، ثم وُوري الثرى في مقبرة الشهداء بحفر الباطن.

ونظرًا للتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد يتقبل "عبداللطيف السلمان" التعازي عبر الاتصال فقط على جوال (0568288353) وجوال ابنه صالح (0599989079).

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