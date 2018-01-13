النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جريمة منزل نانسي عجرم.. فيديو جديد يكشف الكثير!

أسرة القتيل: ذهب لاستلام مستحقاته ولم يكن مسلّحًا

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدًا، يظهر فيه الرجل القتيل محمد حسن الموسى، يتجول في حديقة منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وحسب موقع "روسيا اليوم": رأى كثيرون أن مقطع الفيديو يقدم أدلة على أن الرجل كان مسلحًا بمسدس يظهر بوضوح على جانبه الأيمن، وأن هيئته تدلّ على أنه يستطلع المكان قبل أن يرتدي القناع ويتسلّل إلى الفيلا؛ حيث لقي حتفه بـ17 طلقة من زوج نانسي عجرم.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت أفادت بمقتل "لص" اقتحم منزل نانسي عجرم في منطقة "يو سهيلة كسروان"، مشيرة إلى أن زوج الفنانة اللبنانية فادي الهاشم، قتل الرجل بعد أن تبادل إطلاق النار معه.

وتبين أن القتيل في هذه القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا ووصفت بالغموض، يدعى محمد حسن الموسى، وهو مواطن سوري يبلغ من العمر 33 عامًا.

وأكدت أسرة الموسى لاحقًا أن ابنها لم يكن مسلحًا، وأنه يعمل في فيلا نانسي عجرم منذ 4 أشهر، وأنه ذهب إلى هناك بغرض استلام مستحقاته.

مقتل لص منزل نانسي عجرم منطقة يو سهيلة كسروان

الرئيسية/ محطات

اعلان
جريمة منزل نانسي عجرم.. فيديو جديد يكشف الكثير!
سبق

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدًا، يظهر فيه الرجل القتيل محمد حسن الموسى، يتجول في حديقة منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وحسب موقع "روسيا اليوم": رأى كثيرون أن مقطع الفيديو يقدم أدلة على أن الرجل كان مسلحًا بمسدس يظهر بوضوح على جانبه الأيمن، وأن هيئته تدلّ على أنه يستطلع المكان قبل أن يرتدي القناع ويتسلّل إلى الفيلا؛ حيث لقي حتفه بـ17 طلقة من زوج نانسي عجرم.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت أفادت بمقتل "لص" اقتحم منزل نانسي عجرم في منطقة "يو سهيلة كسروان"، مشيرة إلى أن زوج الفنانة اللبنانية فادي الهاشم، قتل الرجل بعد أن تبادل إطلاق النار معه.

وتبين أن القتيل في هذه القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا ووصفت بالغموض، يدعى محمد حسن الموسى، وهو مواطن سوري يبلغ من العمر 33 عامًا.

وأكدت أسرة الموسى لاحقًا أن ابنها لم يكن مسلحًا، وأنه يعمل في فيلا نانسي عجرم منذ 4 أشهر، وأنه ذهب إلى هناك بغرض استلام مستحقاته.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
11:40 AM

جريمة منزل نانسي عجرم.. فيديو جديد يكشف الكثير!

أسرة القتيل: ذهب لاستلام مستحقاته ولم يكن مسلّحًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
42,359

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدًا، يظهر فيه الرجل القتيل محمد حسن الموسى، يتجول في حديقة منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وحسب موقع "روسيا اليوم": رأى كثيرون أن مقطع الفيديو يقدم أدلة على أن الرجل كان مسلحًا بمسدس يظهر بوضوح على جانبه الأيمن، وأن هيئته تدلّ على أنه يستطلع المكان قبل أن يرتدي القناع ويتسلّل إلى الفيلا؛ حيث لقي حتفه بـ17 طلقة من زوج نانسي عجرم.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت أفادت بمقتل "لص" اقتحم منزل نانسي عجرم في منطقة "يو سهيلة كسروان"، مشيرة إلى أن زوج الفنانة اللبنانية فادي الهاشم، قتل الرجل بعد أن تبادل إطلاق النار معه.

وتبين أن القتيل في هذه القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا ووصفت بالغموض، يدعى محمد حسن الموسى، وهو مواطن سوري يبلغ من العمر 33 عامًا.

وأكدت أسرة الموسى لاحقًا أن ابنها لم يكن مسلحًا، وأنه يعمل في فيلا نانسي عجرم منذ 4 أشهر، وأنه ذهب إلى هناك بغرض استلام مستحقاته.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,739
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,923
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,336
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,938

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة