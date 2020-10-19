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"أمانة مكة" تعلن رغبتها في ترشيح رؤساء ونواب لـ 14 مهنة

دعت مَن لديه الرغبة لمراجعة الإدارة العامة للمنشآت التجارية

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة التراخيص التجارية التابعة للإدارة العامة للمنشآت التجارية بوكالة الخدمات رغبتها في ترشيح رؤساء ونواب لمهن محددة.

وفي التفاصيل، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة رغبتها في ترشيح رؤساء ونواب لمهن محددة، ودعت مَن لديه الرغبة في الترشيح لمراجعة الإدارة العامة للمنشآت التجارية.

وتفاصيل المهن وشروطها كما هو موضح في الجدول المرفق هنا:

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"أمانة مكة" تعلن رغبتها في ترشيح رؤساء ونواب لـ 14 مهنة
سبق

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة التراخيص التجارية التابعة للإدارة العامة للمنشآت التجارية بوكالة الخدمات رغبتها في ترشيح رؤساء ونواب لمهن محددة.

وفي التفاصيل، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة رغبتها في ترشيح رؤساء ونواب لمهن محددة، ودعت مَن لديه الرغبة في الترشيح لمراجعة الإدارة العامة للمنشآت التجارية.

وتفاصيل المهن وشروطها كما هو موضح في الجدول المرفق هنا:

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
08:24 PM

"أمانة مكة" تعلن رغبتها في ترشيح رؤساء ونواب لـ 14 مهنة

دعت مَن لديه الرغبة لمراجعة الإدارة العامة للمنشآت التجارية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
719

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة التراخيص التجارية التابعة للإدارة العامة للمنشآت التجارية بوكالة الخدمات رغبتها في ترشيح رؤساء ونواب لمهن محددة.

وفي التفاصيل، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة رغبتها في ترشيح رؤساء ونواب لمهن محددة، ودعت مَن لديه الرغبة في الترشيح لمراجعة الإدارة العامة للمنشآت التجارية.

وتفاصيل المهن وشروطها كما هو موضح في الجدول المرفق هنا:

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