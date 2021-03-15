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على وقع فاجعة الرياض.. كلاب تؤرق سكان مخطط السفياني بمكة

تزايدت مخاوفهم خاصة أن أطفالهم يلهون خارج المنازل بصفة شبه يومية

جدَّد أهالي مخطط السفياني بشارع الحج بمكة المكرمة مطالبهم في القضاء على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة داخل المخطط بعد فاجعة "طفلة الرياض" التي افترستها كلاب ضالة. وأبدى الأهالي تخوفهم من انتشار الكلاب الضالة داخل المخططات السكنية، وتجولها خاصة في فترات الليل.

ويؤكد أحد السكان أنه ما إن سمع بفاجعة الرياض، التي راح ضحيتها طفلة، حتى زاد خوفه؛ خاصة أن أطفاله يلهون خارج المنزل يوميًّا تقريبًا.

وطالب السكان بتحرك الجهات المختصة للقضاء على ظاهرة انتشار الكلاب، لافتين إلى أن انتشارها بهذا الشكل ينذر بكارثة ما لم يتم القضاء عليها، ومحاربة ظاهرة انتشارها.


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على وقع فاجعة الرياض.. كلاب تؤرق سكان مخطط السفياني بمكة
سبق

جدَّد أهالي مخطط السفياني بشارع الحج بمكة المكرمة مطالبهم في القضاء على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة داخل المخطط بعد فاجعة "طفلة الرياض" التي افترستها كلاب ضالة. وأبدى الأهالي تخوفهم من انتشار الكلاب الضالة داخل المخططات السكنية، وتجولها خاصة في فترات الليل.

ويؤكد أحد السكان أنه ما إن سمع بفاجعة الرياض، التي راح ضحيتها طفلة، حتى زاد خوفه؛ خاصة أن أطفاله يلهون خارج المنزل يوميًّا تقريبًا.

وطالب السكان بتحرك الجهات المختصة للقضاء على ظاهرة انتشار الكلاب، لافتين إلى أن انتشارها بهذا الشكل ينذر بكارثة ما لم يتم القضاء عليها، ومحاربة ظاهرة انتشارها.


15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
12:05 AM

على وقع فاجعة الرياض.. كلاب تؤرق سكان مخطط السفياني بمكة

تزايدت مخاوفهم خاصة أن أطفالهم يلهون خارج المنازل بصفة شبه يومية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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جدَّد أهالي مخطط السفياني بشارع الحج بمكة المكرمة مطالبهم في القضاء على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة داخل المخطط بعد فاجعة "طفلة الرياض" التي افترستها كلاب ضالة. وأبدى الأهالي تخوفهم من انتشار الكلاب الضالة داخل المخططات السكنية، وتجولها خاصة في فترات الليل.

ويؤكد أحد السكان أنه ما إن سمع بفاجعة الرياض، التي راح ضحيتها طفلة، حتى زاد خوفه؛ خاصة أن أطفاله يلهون خارج المنزل يوميًّا تقريبًا.

وطالب السكان بتحرك الجهات المختصة للقضاء على ظاهرة انتشار الكلاب، لافتين إلى أن انتشارها بهذا الشكل ينذر بكارثة ما لم يتم القضاء عليها، ومحاربة ظاهرة انتشارها.


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