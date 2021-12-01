فرع التجارة بحائل ينفذ محاضرة توعوية عن الإسعافات الأولية لمنسوبيه

بالتعاون مع الهلال الأحمر لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية بالمنطقة

نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل اليوم الأربعاء الموافق 26 ربيع الآخر ١٤٤٣هـ، بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة محاضرة توعوية عن الإسعافات الأولية لمنسوبيه، وذلك في مقر الفرع بالمجمع الحكومي.

وتفصيلاً، يأتي ذلك ضمن تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية بالمنطقة، حيث يحرص الفرع على توعية منسوبيه بطرق استخدام وسائل السلامة والإسعافات الأولية.

ومن ناحيته، قدم مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل بدر بن حمود الصعيدي شكره وتقديره لإدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة على مشاركتهم في تقديم هذا البرنامج التوعوي.