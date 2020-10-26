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بهجوم عنيف.. الجيش اليمني يقتل 6 حوثيين بينهم قيادات في تعز

شنّه على مواقع المليشيا في 3 جبهات

‬شنّت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإيرانية في عدد من جبهات غرب محافظة تعز.

وبيّن مصدر عسكري أن المعارك تركزت في جبهة العنين، على أطراف مديرية جبل حبشي، وجبهتي حذران والصياحي، غرب المدينة.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي، شملت مصرع 6 من عناصر المليشيا بينهم قيادات، وإصابة 8 آخرين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بهجوم عنيف.. الجيش اليمني يقتل 6 حوثيين بينهم قيادات في تعز
سبق

‬شنّت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإيرانية في عدد من جبهات غرب محافظة تعز.

وبيّن مصدر عسكري أن المعارك تركزت في جبهة العنين، على أطراف مديرية جبل حبشي، وجبهتي حذران والصياحي، غرب المدينة.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي، شملت مصرع 6 من عناصر المليشيا بينهم قيادات، وإصابة 8 آخرين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
05:47 PM

بهجوم عنيف.. الجيش اليمني يقتل 6 حوثيين بينهم قيادات في تعز

شنّه على مواقع المليشيا في 3 جبهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬شنّت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإيرانية في عدد من جبهات غرب محافظة تعز.

وبيّن مصدر عسكري أن المعارك تركزت في جبهة العنين، على أطراف مديرية جبل حبشي، وجبهتي حذران والصياحي، غرب المدينة.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي، شملت مصرع 6 من عناصر المليشيا بينهم قيادات، وإصابة 8 آخرين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

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