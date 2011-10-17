أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 41 استهدافاً لآليات وعناصر المليشيا في العبدية والقرى المحيطة بها خلال 24 ساعة.
وقال "التحالف": إن خسائر المليشيا في العبدية تجاوزت 165 عنصراً وتدمير 10 آليات عسكرية في 24 ساعة.
"التحالف": 41 استهدافاً لآليات وعناصر المليشيا في العبدية والقرى المحيطة بها خلال 24 ساعة
خسائر الحوثيين تجاوزت 165 عنصراً وتدمير 10 آليات عسكرية في يوم واحد
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 41 استهدافاً لآليات وعناصر المليشيا في العبدية والقرى المحيطة بها خلال 24 ساعة.
وقال "التحالف": إن خسائر المليشيا في العبدية تجاوزت 165 عنصراً وتدمير 10 آليات عسكرية في 24 ساعة.
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"التحالف": 41 استهدافاً لآليات وعناصر المليشيا في العبدية والقرى المحيطة بها خلال 24 ساعةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-17
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 41 استهدافاً لآليات وعناصر المليشيا في العبدية والقرى المحيطة بها خلال 24 ساعة.
17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
04:42 PM
"التحالف": 41 استهدافاً لآليات وعناصر المليشيا في العبدية والقرى المحيطة بها خلال 24 ساعة
خسائر الحوثيين تجاوزت 165 عنصراً وتدمير 10 آليات عسكرية في يوم واحد
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 41 استهدافاً لآليات وعناصر المليشيا في العبدية والقرى المحيطة بها خلال 24 ساعة.
وقال "التحالف": إن خسائر المليشيا في العبدية تجاوزت 165 عنصراً وتدمير 10 آليات عسكرية في 24 ساعة.
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