أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 41 استهدافاً لآليات وعناصر المليشيا في العبدية والقرى المحيطة بها خلال 24 ساعة. وقال "التحالف": إن خسائر المليشيا في العبدية تجاوزت 165 عنصراً وتدمير 10 آليات عسكرية في 24 ساعة.

"التحالف": 41 استهدافاً لآليات وعناصر المليشيا في العبدية والقرى المحيطة بها خلال 24 ساعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-17 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 41 استهدافاً لآليات وعناصر المليشيا في العبدية والقرى المحيطة بها خلال 24 ساعة.

وقال "التحالف": إن خسائر المليشيا في العبدية تجاوزت 165 عنصراً وتدمير 10 آليات عسكرية في 24 ساعة.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443 04:42 PM

"التحالف": 41 استهدافاً لآليات وعناصر المليشيا في العبدية والقرى المحيطة بها خلال 24 ساعة خسائر الحوثيين تجاوزت 165 عنصراً وتدمير 10 آليات عسكرية في يوم واحد





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 41 استهدافاً لآليات وعناصر المليشيا في العبدية والقرى المحيطة بها خلال 24 ساعة.

وقال "التحالف": إن خسائر المليشيا في العبدية تجاوزت 165 عنصراً وتدمير 10 آليات عسكرية في 24 ساعة.