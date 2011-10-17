النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التحالف": 41 استهدافاً لآليات وعناصر المليشيا في العبدية والقرى المحيطة بها خلال 24 ساعة

خسائر الحوثيين تجاوزت 165 عنصراً وتدمير 10 آليات عسكرية في يوم واحد

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 41 استهدافاً لآليات وعناصر المليشيا في العبدية والقرى المحيطة بها خلال 24 ساعة.
وقال "التحالف": إن خسائر المليشيا في العبدية تجاوزت 165 عنصراً وتدمير 10 آليات عسكرية في 24 ساعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التحالف": 41 استهدافاً لآليات وعناصر المليشيا في العبدية والقرى المحيطة بها خلال 24 ساعة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 41 استهدافاً لآليات وعناصر المليشيا في العبدية والقرى المحيطة بها خلال 24 ساعة.
وقال "التحالف": إن خسائر المليشيا في العبدية تجاوزت 165 عنصراً وتدمير 10 آليات عسكرية في 24 ساعة.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
04:42 PM

"التحالف": 41 استهدافاً لآليات وعناصر المليشيا في العبدية والقرى المحيطة بها خلال 24 ساعة

خسائر الحوثيين تجاوزت 165 عنصراً وتدمير 10 آليات عسكرية في يوم واحد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,491

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 41 استهدافاً لآليات وعناصر المليشيا في العبدية والقرى المحيطة بها خلال 24 ساعة.
وقال "التحالف": إن خسائر المليشيا في العبدية تجاوزت 165 عنصراً وتدمير 10 آليات عسكرية في 24 ساعة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,571
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,928
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,700

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة