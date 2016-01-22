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"المياه" عن الانهيار الأسفلتي بـ"عزيزية مكة": أصلحنا الانكسار دون حوادث وأضرار

بعد التنسيق مع المرور لتأمين وتحويل مسار الطريق لضمان سلامة المارة

أكد المدير التنفيذي لوحدة أعمال مكة المكرمة، المهندس عوض بن عبدالمانع القحطاني، أن مركز الاتصال تلقى بلاغًا بوجود تسرُّب مياه في منطقة العزيزية بمكة المكرمة قبل ثلاثة أيام. وعلى الفور قامت تلك الفِرق بتحديد نقطة التسرب، وعزل المياه مباشرة عن الخطوط، وإصلاح الانكسار في وقت قياسي بعد التنسيق مع إدارة المرور لتأمين وتحويل مسار الطريق لضمان سلامة المارة.

جاء ذلك في رد تلقته "سبق" على خبر نشرته في الثامن عشر من شهر يناير الجاري تحت عنوان "شاهد.. انهيار أسفلتي في شارع العزيزية الجنوبية بمكة"، الذي جاء فيه أن الجهات المعنية باشرت الحادثة في شارع العزيزية الجنوبية. وقد تسبب ذلك في عرقلة الحركة، وتغيير مسار الطريق في حينه.

وتفصيلاً، قال "القحطاني" في البيان: نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق" الإلكترونية حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

وحول ما ورد في الخبر الصحفي المنشور بتاريخ 18/ يناير / 2019م بعنوان (شاهد.. انهيار أسفلتي في شارع العزيزية الجنوبية بمكة)، نود أن نوضح أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها، والأخذ بملاحظاتهم سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم. ونفيدكم بأن مركز الاتصال تلقى بلاغًا بوجود تسرب مياه في منطقة العزيزية.

أضاف: وعلى الفور قامت فِرق الصيانة بمباشرة البلاغ في الموقع، والتواصل والتنسيق مع إدارة المرور لتأمين وتحويل مسار الطريق لضمان سلامة المارة، وتحديد نقطة التسرب، وعزل المياه مباشرة عن الخطوط بالموقع، والبدء بأعمال الحفر والصيانة. وتم بفضل من الله إصلاح الانكسار في وقت قياسي عطفًا على عمق وقطر الخط؛ إذ إنه أحد الخطوط الرئيسة لشبكات المياه بقطر ١١٠٠ ملم. ولم يتجاوز الوقت الفعلي للإصلاح ٤٨ ساعة، وتم بدء الضخ مرة أخرى للمناطق والأحياء السكنية التي يغذيها الخط المشار إليه.

وأكد "القحطاني" أنه لم يحدث أي انهيار في الموقع المشار إليه، كما أنه لم يتم تسجيل أي حوادث أو أضرار لمرتادي الطريق. مختتمًا بقوله: ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

شاهد.. انهيار أسفلتي في شارع العزيزية الجنوبية بمكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المياه" عن الانهيار الأسفلتي بـ"عزيزية مكة": أصلحنا الانكسار دون حوادث وأضرار
سبق

أكد المدير التنفيذي لوحدة أعمال مكة المكرمة، المهندس عوض بن عبدالمانع القحطاني، أن مركز الاتصال تلقى بلاغًا بوجود تسرُّب مياه في منطقة العزيزية بمكة المكرمة قبل ثلاثة أيام. وعلى الفور قامت تلك الفِرق بتحديد نقطة التسرب، وعزل المياه مباشرة عن الخطوط، وإصلاح الانكسار في وقت قياسي بعد التنسيق مع إدارة المرور لتأمين وتحويل مسار الطريق لضمان سلامة المارة.

جاء ذلك في رد تلقته "سبق" على خبر نشرته في الثامن عشر من شهر يناير الجاري تحت عنوان "شاهد.. انهيار أسفلتي في شارع العزيزية الجنوبية بمكة"، الذي جاء فيه أن الجهات المعنية باشرت الحادثة في شارع العزيزية الجنوبية. وقد تسبب ذلك في عرقلة الحركة، وتغيير مسار الطريق في حينه.

وتفصيلاً، قال "القحطاني" في البيان: نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق" الإلكترونية حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

وحول ما ورد في الخبر الصحفي المنشور بتاريخ 18/ يناير / 2019م بعنوان (شاهد.. انهيار أسفلتي في شارع العزيزية الجنوبية بمكة)، نود أن نوضح أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها، والأخذ بملاحظاتهم سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم. ونفيدكم بأن مركز الاتصال تلقى بلاغًا بوجود تسرب مياه في منطقة العزيزية.

أضاف: وعلى الفور قامت فِرق الصيانة بمباشرة البلاغ في الموقع، والتواصل والتنسيق مع إدارة المرور لتأمين وتحويل مسار الطريق لضمان سلامة المارة، وتحديد نقطة التسرب، وعزل المياه مباشرة عن الخطوط بالموقع، والبدء بأعمال الحفر والصيانة. وتم بفضل من الله إصلاح الانكسار في وقت قياسي عطفًا على عمق وقطر الخط؛ إذ إنه أحد الخطوط الرئيسة لشبكات المياه بقطر ١١٠٠ ملم. ولم يتجاوز الوقت الفعلي للإصلاح ٤٨ ساعة، وتم بدء الضخ مرة أخرى للمناطق والأحياء السكنية التي يغذيها الخط المشار إليه.

وأكد "القحطاني" أنه لم يحدث أي انهيار في الموقع المشار إليه، كما أنه لم يتم تسجيل أي حوادث أو أضرار لمرتادي الطريق. مختتمًا بقوله: ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
11:56 PM
اخر تعديل
22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
03:36 AM

"المياه" عن الانهيار الأسفلتي بـ"عزيزية مكة": أصلحنا الانكسار دون حوادث وأضرار

بعد التنسيق مع المرور لتأمين وتحويل مسار الطريق لضمان سلامة المارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أكد المدير التنفيذي لوحدة أعمال مكة المكرمة، المهندس عوض بن عبدالمانع القحطاني، أن مركز الاتصال تلقى بلاغًا بوجود تسرُّب مياه في منطقة العزيزية بمكة المكرمة قبل ثلاثة أيام. وعلى الفور قامت تلك الفِرق بتحديد نقطة التسرب، وعزل المياه مباشرة عن الخطوط، وإصلاح الانكسار في وقت قياسي بعد التنسيق مع إدارة المرور لتأمين وتحويل مسار الطريق لضمان سلامة المارة.

جاء ذلك في رد تلقته "سبق" على خبر نشرته في الثامن عشر من شهر يناير الجاري تحت عنوان "شاهد.. انهيار أسفلتي في شارع العزيزية الجنوبية بمكة"، الذي جاء فيه أن الجهات المعنية باشرت الحادثة في شارع العزيزية الجنوبية. وقد تسبب ذلك في عرقلة الحركة، وتغيير مسار الطريق في حينه.

وتفصيلاً، قال "القحطاني" في البيان: نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق" الإلكترونية حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

وحول ما ورد في الخبر الصحفي المنشور بتاريخ 18/ يناير / 2019م بعنوان (شاهد.. انهيار أسفلتي في شارع العزيزية الجنوبية بمكة)، نود أن نوضح أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها، والأخذ بملاحظاتهم سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم. ونفيدكم بأن مركز الاتصال تلقى بلاغًا بوجود تسرب مياه في منطقة العزيزية.

أضاف: وعلى الفور قامت فِرق الصيانة بمباشرة البلاغ في الموقع، والتواصل والتنسيق مع إدارة المرور لتأمين وتحويل مسار الطريق لضمان سلامة المارة، وتحديد نقطة التسرب، وعزل المياه مباشرة عن الخطوط بالموقع، والبدء بأعمال الحفر والصيانة. وتم بفضل من الله إصلاح الانكسار في وقت قياسي عطفًا على عمق وقطر الخط؛ إذ إنه أحد الخطوط الرئيسة لشبكات المياه بقطر ١١٠٠ ملم. ولم يتجاوز الوقت الفعلي للإصلاح ٤٨ ساعة، وتم بدء الضخ مرة أخرى للمناطق والأحياء السكنية التي يغذيها الخط المشار إليه.

وأكد "القحطاني" أنه لم يحدث أي انهيار في الموقع المشار إليه، كما أنه لم يتم تسجيل أي حوادث أو أضرار لمرتادي الطريق. مختتمًا بقوله: ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

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