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بريطانيا تسجل 34,377 إصابة جديدة بكورونا و128 وفاة

إجمالي الإصابات 18,580,216 والوفيات 160,507 أشخاص

سجَّلت بريطانيا 34,377 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و128 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,580,216، فيما بلغت حصيلة الوفيات 160,507.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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بريطانيا تسجل 34,377 إصابة جديدة بكورونا و128 وفاة
سبق

سجَّلت بريطانيا 34,377 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و128 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,580,216، فيما بلغت حصيلة الوفيات 160,507.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
12:20 AM

بريطانيا تسجل 34,377 إصابة جديدة بكورونا و128 وفاة

إجمالي الإصابات 18,580,216 والوفيات 160,507 أشخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجَّلت بريطانيا 34,377 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و128 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,580,216، فيما بلغت حصيلة الوفيات 160,507.

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200 مليار دولار ..

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