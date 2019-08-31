فريق "قدامى الدوري السعودي" يفوز بكأس بطولة "الماسترز"

ضمن مبادرة "العمر مجرد رقم" على ملاعب مدارس الرواد

توَّج محمد عبدالعزيز "أبو يأمن"، ممثلي فريق "قدامى الدوري السعودي"، بكأس بطولة "الماسترز" ضمن مبادرة "العمر مجرد رقم"، من تنظيم "قروب الماسترز" على ملاعب مدارس الرواد.

وحضر التتويج نجم المنتخب السعودي هاشم سرور، والإعلامي بجريدة المدينة عبدالله الحرازي، وعاصم الخالد.

وانتهت المباراة، التي جمعت فريقي قدامى الدوري السعودي، وقروب الماسترز على ملاعب مدارس الرواد بمنطقة الرياض؛ بفوز فريق قدامى الدوري السعودي بنتيجة "١/٣"، حيث سجّل إبراهيم العيسى لاعب النصر سابقاً، وفهد السبيعي لاعب نادي الشباب والفيخاء سابقاً، ومحمد النزهان لاعب نادي الهلال سابقاً، فيما سجل هدف "الماسترز" اللاعب نواف العبدالله.

وقدم الفريقان واحدة من أجمل المباريات، وأدار المباراة تحكيمياً ذياب الشمري في الشوط الأول، وسالم الشمري للشوط الثاني، ونجح الطاقم التحكيمي في إدارة المباراة باقتدار.