يتلقى رجل الأمن مفرح إبراهيم أحمد عسيري أحد منسوبي الجوازات بجازان، التهاني والتبريكات من قِبَل الزملاء والأقارب، بمناسبة ترقيته من "وكيل رقيب" إلى "رقيب"؛ متمنين له دوام التوفيق في مسيرته.
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"عسيري" يتلقى التبريكات بمناسبة ترقيته إلى رقيب بجوازات جازان
يتلقى رجل الأمن مفرح إبراهيم أحمد عسيري أحد منسوبي الجوازات بجازان، التهاني والتبريكات من قِبَل الزملاء والأقارب، بمناسبة ترقيته من "وكيل رقيب" إلى "رقيب"؛ متمنين له دوام التوفيق في مسيرته.
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"عسيري" يتلقى التبريكات بمناسبة ترقيته إلى رقيب بجوازات جازانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-04-08
08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
09:22 AM
"عسيري" يتلقى التبريكات بمناسبة ترقيته إلى رقيب بجوازات جازان
يتلقى رجل الأمن مفرح إبراهيم أحمد عسيري أحد منسوبي الجوازات بجازان، التهاني والتبريكات من قِبَل الزملاء والأقارب، بمناسبة ترقيته من "وكيل رقيب" إلى "رقيب"؛ متمنين له دوام التوفيق في مسيرته.
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