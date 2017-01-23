بمختلف التخصصات.. "تقنية جدة" تدفع بـ623 متدرباً إلى سوق العمل

السريعي: نُهدي للوطن كوكبة من أبنائه بعد أن نهلوا من العلم وطوّروا قدراتهم

بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، احتفلت الكلية التقنية بمحافظة جدة بتخريج 623 متدرباً من مختلف التخصصات والمراحل التدريبية.

وأكد "كدسة" تأهيل وصقل مهارات المتدربين وإعدادهم الإعداد الأمثل لسوق العمل؛ مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لا تألو جهداً في تقديم برامج تدريبية متطورة من حيث المحتوى العلمي أو الجانب التطبيقي بأحدث ما توصلت إليه أساليب التدريب العالمية الحديثة.

وأضاف أن مخرجات التدريب التقني تحظى بطلب كبير على قطاعات الأعمال من خلال توظيفهم فعلياً، وأهاب بالخريجين مواصلة صقل مهاراتهم المعرفية والوظيفية، والعمل على تطويرها بشكل مستمر، مع الاهتمام بالمستجدات الحديثة في مجال التقنية وغيرها من المجالات.

من جانبه أكد عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي، مواصلة الكلية لجهودها في بناء برامج تعاونية مع قطاعات الأعمال لتوفير الفرص التدريبية والوظيفية المناسبة لأبنائنا الخريجين. وأضاف أن عدد الخريجين للفصل التدريبي الأول لهذا العام قد بلغ 623 متدرباً؛ منهم 349 متدرباً في مرحلة البكالوريوس، و274 متدرباً في مرحلة الدبلوم في التخصصات التالية: (الإدارة المكتبية، التقنية الكهربائية، الإنتاج، التبريد والتكييف، التشييد، تقنية السيارات، المحاسبة، السفر والسياحة، الفندقة، التسويق، التقنية المدنية والمعمارية).

وقال السريعي في كلمة له خلال حفل الخريجين: يمثل لنا حفل الخريجين في الكلية مناسبةً نَسعد بها؛ لأننا ونحن نزف هؤلاء الخريجين، إنما نُهدي للوطن كوكبة من أبنائه بعد أن نهلوا من العلم والمعرفة وطوروا قدراتهم.

وأضاف: إننا في هذا اليوم نحتفي بتخريج دفعة جديدة من متدربي مرحلة البكالوريوس والدبلوم، لأبارك لهم هذا التخرج، وكل الأمنيات بمستقبل زاهر ومسيرة عمل مليئة بالنجاح والعطاء المتميز.

وتابع: إنني على ثقة أن خريج الكلية التقنية سيكون -بإذن الله- مميزاً في عمله، وقبل ذلك في دينه وأخلاقه؛ فأنتم أيها الخريجون من أهم منجزاتنا، وأبواب كليتكم ستظل مفتوحة لكم بإذن الله تعالى.

وأهاب السريعي في كلمته للخريجين، بالإخلاص والتفاني والأمانة في العمل وخلق المبادرات؛ حيث إنها من أهم ما تتطلع إليه الشركات ورجال الأعمال، وكذلك الالتزام بساعات العمل وأخلاقيات المهنة وتعزيز العلاقات الإنسانية، وخلق جو أخوي في مكان العمل، والعمل بروح الفريق الواحد.

وقال الخريج سعود المجايشي في كلمة ألقاها في الحفل نيابة عن الخريجين: اليوم الكلية التقنية بجدة تقدم كوكبة من الخريجين، كوكبة كلها ثقة ستسعى إلى تحقيق غايات وأهداف هذا الوطن المعطاء؛ لنحقق معاً ما رسمه لنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من توجيهات للارتقاء بكل الجهود التي تقدم للوطن والمواطن، ستكون همتنا كجبل طويق، ولن تنكسر، وهذا ما يطمح إليه سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان -حفظه الله- في الرؤية المباركة رؤية المملكة 2030.