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بالفيديو.. "الربيعة" يعلن نجاح عملية فصل السيامي الليبي "أحمد ومحمد".. إنجاز طبي عالمي للمملكة

رفع عبر فيديو "الحرس" عبارات الشكر لخادم الحرمين الشريفين

أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ انتهاء عملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد، ومحمد" بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

وقال عبر فيديو أنتجه إعلام وزارة الحرس الوطني: ولله الحمد، منذ دقائق تم فصل أحمد ومحمد ولأول مرة في حياتهما يرقدان على سريرين منفصلين في غرفة العمليات، وتمت المراحل من الأولى إلى التاسعة بسلاسة، واستطاع الفريق الطبي بتوفيق الله ثم خبرة زملائي، أن يتم اختصار حوالي 3 ساعات، وهذا يؤكد الخبرة العريقة للمملكة العربية السعودية.

وأضاف: الوضع الطبي لحالتهما الصحية مستقر ولله الحمد، وسيعودان إلى العناية المركزة بصحة وسلامة، وفي هذه المناسبة أرفع أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، على الدعم اللامحدود الذي تلقاه الرعاية الصحية، وكذلك الاستثمار الكبير بأبناء المملكة.

السيامي الليبي "أحمد ومحمد"

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "الربيعة" يعلن نجاح عملية فصل السيامي الليبي "أحمد ومحمد".. إنجاز طبي عالمي للمملكة
سبق

أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ انتهاء عملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد، ومحمد" بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

وقال عبر فيديو أنتجه إعلام وزارة الحرس الوطني: ولله الحمد، منذ دقائق تم فصل أحمد ومحمد ولأول مرة في حياتهما يرقدان على سريرين منفصلين في غرفة العمليات، وتمت المراحل من الأولى إلى التاسعة بسلاسة، واستطاع الفريق الطبي بتوفيق الله ثم خبرة زملائي، أن يتم اختصار حوالي 3 ساعات، وهذا يؤكد الخبرة العريقة للمملكة العربية السعودية.

وأضاف: الوضع الطبي لحالتهما الصحية مستقر ولله الحمد، وسيعودان إلى العناية المركزة بصحة وسلامة، وفي هذه المناسبة أرفع أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، على الدعم اللامحدود الذي تلقاه الرعاية الصحية، وكذلك الاستثمار الكبير بأبناء المملكة.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
08:02 PM

بالفيديو.. "الربيعة" يعلن نجاح عملية فصل السيامي الليبي "أحمد ومحمد".. إنجاز طبي عالمي للمملكة

رفع عبر فيديو "الحرس" عبارات الشكر لخادم الحرمين الشريفين

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عيسى الحربي - الرياض
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2,269

أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ انتهاء عملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد، ومحمد" بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

وقال عبر فيديو أنتجه إعلام وزارة الحرس الوطني: ولله الحمد، منذ دقائق تم فصل أحمد ومحمد ولأول مرة في حياتهما يرقدان على سريرين منفصلين في غرفة العمليات، وتمت المراحل من الأولى إلى التاسعة بسلاسة، واستطاع الفريق الطبي بتوفيق الله ثم خبرة زملائي، أن يتم اختصار حوالي 3 ساعات، وهذا يؤكد الخبرة العريقة للمملكة العربية السعودية.

وأضاف: الوضع الطبي لحالتهما الصحية مستقر ولله الحمد، وسيعودان إلى العناية المركزة بصحة وسلامة، وفي هذه المناسبة أرفع أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، على الدعم اللامحدود الذي تلقاه الرعاية الصحية، وكذلك الاستثمار الكبير بأبناء المملكة.

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