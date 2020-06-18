النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القصبي" يبحث مع رؤساء تحرير الصحف سبل تطوير العمل الصحفي

عبر تقنية الاتصال المرئي

عقد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، لقاءً مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات الإعلامية وسبل تطوير العمل الصحفي، إضافة إلى بحث مستجدات قطاع الإعلام، والإعلام الرقمي وسبل تطويرهما لتعزيز الإعلام ولمواكبة التطور الإعلامي في المجال الصحفي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

واستمع إلى آراء واقتراحات رؤساء التحرير لتطوير العمل الصحفي في المملكة.

وأكد الدكتور ماجد القصبي على ما تحظى به الصحف المحلية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - من اهتمام ودعم لتقوم بدورها الإعلامي الفاعل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ولإبراز المكانة اللائقة للمملكة بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وحرصهما ـ حفظهما الله ـ على تطوير الصحافة السعودية.

وزير الإعلام ماجد القصبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القصبي" يبحث مع رؤساء تحرير الصحف سبل تطوير العمل الصحفي
سبق

عقد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، لقاءً مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات الإعلامية وسبل تطوير العمل الصحفي، إضافة إلى بحث مستجدات قطاع الإعلام، والإعلام الرقمي وسبل تطويرهما لتعزيز الإعلام ولمواكبة التطور الإعلامي في المجال الصحفي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

واستمع إلى آراء واقتراحات رؤساء التحرير لتطوير العمل الصحفي في المملكة.

وأكد الدكتور ماجد القصبي على ما تحظى به الصحف المحلية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - من اهتمام ودعم لتقوم بدورها الإعلامي الفاعل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ولإبراز المكانة اللائقة للمملكة بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وحرصهما ـ حفظهما الله ـ على تطوير الصحافة السعودية.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
11:34 PM

"القصبي" يبحث مع رؤساء تحرير الصحف سبل تطوير العمل الصحفي

عبر تقنية الاتصال المرئي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
57

عقد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، لقاءً مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات الإعلامية وسبل تطوير العمل الصحفي، إضافة إلى بحث مستجدات قطاع الإعلام، والإعلام الرقمي وسبل تطويرهما لتعزيز الإعلام ولمواكبة التطور الإعلامي في المجال الصحفي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

واستمع إلى آراء واقتراحات رؤساء التحرير لتطوير العمل الصحفي في المملكة.

وأكد الدكتور ماجد القصبي على ما تحظى به الصحف المحلية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - من اهتمام ودعم لتقوم بدورها الإعلامي الفاعل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ولإبراز المكانة اللائقة للمملكة بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وحرصهما ـ حفظهما الله ـ على تطوير الصحافة السعودية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,218
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,014
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,876
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,330

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة