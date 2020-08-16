النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة

الشرقية.. عودة "8200" موظف وموظفة لمباشرة عملهم بالمدارس

وسط إجراءات احترازية ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة

عاد 8200 موظف وموظفة، اليوم، لمباشرة عملهم بمدارس التعليم في المنطقة الشرقية، وسط إجراءات احترازية ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة، وسجلت المدارس تنظيمًا دقيقًا لحضور الموظفين وإجراءات فحص الحرارة مع المحافظة على التباعد الجسدي للجميع وفقاً للدليل الإرشادي.
وأفاد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن الدليل الإرشادي للعودة لمقرات العمل قدم جميع الخطوات المطلوب اتباعها لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ومن أهمها الالتزام بارتداء الكمامة وتجنب المصافحة والتجمعات والحرص على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر ونصف مع ضرورة غسل اليدين باستمرار وتجنب لمس العينين والأنف، مشيراً إلى أن إجراءات فحص الحرارة تتم لجميع الموظفين باتباع خطوات الدليل والمحافظة على تفعيل المسافات الآمنة طوال الوقت ضمن التباعد الجسدي.
وأشار الباحص، إلى أن إدارة الإعلام والاتصال نفذت حملة توعوية تثقيفية موسعة بالتعاون مع الصحة المدرسية لنشر التعليمات ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة.
كما رفعت فرق الصيانة والتشغيل بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية جاهزية المدارس لاستقبال الموظفين والإداريين حيث شملت أعمال الصيانة الاعتيادية وصيانة أجهزة التكييف لـ 767 مبنى مدرسيًا، وتم الانتهاء من عمل الصيانة الطارئة لـ 28 مدرسةً، إضافةِ إلى إسناد نظافة 552 مدرسة في حاضرة الدمام لشركة تطوير والعمل على صرف ميزانية تشغيلية لأعمال النظافة في بقية مدارس محافظات المنطقة، فضلًا عن العمل على ترميم وتأهيل 26 مبنى مدرسيًا .

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشرقية.. عودة "8200" موظف وموظفة لمباشرة عملهم بالمدارس
سبق

عاد 8200 موظف وموظفة، اليوم، لمباشرة عملهم بمدارس التعليم في المنطقة الشرقية، وسط إجراءات احترازية ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة، وسجلت المدارس تنظيمًا دقيقًا لحضور الموظفين وإجراءات فحص الحرارة مع المحافظة على التباعد الجسدي للجميع وفقاً للدليل الإرشادي.
وأفاد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن الدليل الإرشادي للعودة لمقرات العمل قدم جميع الخطوات المطلوب اتباعها لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ومن أهمها الالتزام بارتداء الكمامة وتجنب المصافحة والتجمعات والحرص على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر ونصف مع ضرورة غسل اليدين باستمرار وتجنب لمس العينين والأنف، مشيراً إلى أن إجراءات فحص الحرارة تتم لجميع الموظفين باتباع خطوات الدليل والمحافظة على تفعيل المسافات الآمنة طوال الوقت ضمن التباعد الجسدي.
وأشار الباحص، إلى أن إدارة الإعلام والاتصال نفذت حملة توعوية تثقيفية موسعة بالتعاون مع الصحة المدرسية لنشر التعليمات ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة.
كما رفعت فرق الصيانة والتشغيل بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية جاهزية المدارس لاستقبال الموظفين والإداريين حيث شملت أعمال الصيانة الاعتيادية وصيانة أجهزة التكييف لـ 767 مبنى مدرسيًا، وتم الانتهاء من عمل الصيانة الطارئة لـ 28 مدرسةً، إضافةِ إلى إسناد نظافة 552 مدرسة في حاضرة الدمام لشركة تطوير والعمل على صرف ميزانية تشغيلية لأعمال النظافة في بقية مدارس محافظات المنطقة، فضلًا عن العمل على ترميم وتأهيل 26 مبنى مدرسيًا .

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
03:33 PM

الشرقية.. عودة "8200" موظف وموظفة لمباشرة عملهم بالمدارس

وسط إجراءات احترازية ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
683

عاد 8200 موظف وموظفة، اليوم، لمباشرة عملهم بمدارس التعليم في المنطقة الشرقية، وسط إجراءات احترازية ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة، وسجلت المدارس تنظيمًا دقيقًا لحضور الموظفين وإجراءات فحص الحرارة مع المحافظة على التباعد الجسدي للجميع وفقاً للدليل الإرشادي.
وأفاد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن الدليل الإرشادي للعودة لمقرات العمل قدم جميع الخطوات المطلوب اتباعها لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ومن أهمها الالتزام بارتداء الكمامة وتجنب المصافحة والتجمعات والحرص على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر ونصف مع ضرورة غسل اليدين باستمرار وتجنب لمس العينين والأنف، مشيراً إلى أن إجراءات فحص الحرارة تتم لجميع الموظفين باتباع خطوات الدليل والمحافظة على تفعيل المسافات الآمنة طوال الوقت ضمن التباعد الجسدي.
وأشار الباحص، إلى أن إدارة الإعلام والاتصال نفذت حملة توعوية تثقيفية موسعة بالتعاون مع الصحة المدرسية لنشر التعليمات ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة.
كما رفعت فرق الصيانة والتشغيل بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية جاهزية المدارس لاستقبال الموظفين والإداريين حيث شملت أعمال الصيانة الاعتيادية وصيانة أجهزة التكييف لـ 767 مبنى مدرسيًا، وتم الانتهاء من عمل الصيانة الطارئة لـ 28 مدرسةً، إضافةِ إلى إسناد نظافة 552 مدرسة في حاضرة الدمام لشركة تطوير والعمل على صرف ميزانية تشغيلية لأعمال النظافة في بقية مدارس محافظات المنطقة، فضلًا عن العمل على ترميم وتأهيل 26 مبنى مدرسيًا .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,955
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,330
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,312
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,694

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة