النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1409 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 4526 خلال الـ24 ساعة الماضية

استهداف العاصمة الأفغانية بـ 14 صاروخًا.. والسفارات الأجنبية تغلق أبوابها

اعتقال مشتبهين بهما.. وإصابة 10 أشخاص

ذكر مسؤولون ومصادر في العاصمة الأفغانية أن أكثر من 12 صاروخاً سقطت على كابول، اليوم (الثلاثاء)، وأسقطت عشرة جرحى على الأقل، منهم أطفال، مما دفع بعض السفارات الأجنبية لإصدار أوامر إغلاق.

وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان أن عدة صواريخ أطلقت من عربتين، واتضح في وقت لاحق إن 14 صاروخًا سقطت في مناطق مختلفة من المدينة.

من ناحيته، أوضح مسؤول أمني غربي بارز أن حالة إغلاق فُرضت سريعًا في الحي الدبلوماسي بعد الانفجارات حيث احتمى العاملون في السفارات بغرف آمنة.

من جانبهم، أفاد شهود من "رويترز" بأن الدخان تصاعد ودوت صافرات الإنذار وتطايرت الشظايا، عقب سماع أصوات أربعة انفجارات على الأقل قرب المنطقة الخضراء التي يوجد بها مقر حلف شمال الأطلسي في أفغانستان والعديد من السفارات الأجنبية.

ولم تُعرف بعد هوية المهاجمين، لكن متحدثًا باسم وزارة الداخلية أشار إلى إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم.

وتزامن الهجوم مع الاحتفال بعيد استقلال أفغانستان عن بريطانيا عام 1919.

ووقع الهجوم في الوقت الذي تشجع فيه الولايات المتحدة إجراء محادثات سلام بين الحكومة وحركة طالبان، وفي حين تستعد لسحب ما تبقى من قواتها لإنهاء 19 عامًا من الحرب.

العاصمة الأفغانية كابول

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
استهداف العاصمة الأفغانية بـ 14 صاروخًا.. والسفارات الأجنبية تغلق أبوابها
سبق

ذكر مسؤولون ومصادر في العاصمة الأفغانية أن أكثر من 12 صاروخاً سقطت على كابول، اليوم (الثلاثاء)، وأسقطت عشرة جرحى على الأقل، منهم أطفال، مما دفع بعض السفارات الأجنبية لإصدار أوامر إغلاق.

وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان أن عدة صواريخ أطلقت من عربتين، واتضح في وقت لاحق إن 14 صاروخًا سقطت في مناطق مختلفة من المدينة.

من ناحيته، أوضح مسؤول أمني غربي بارز أن حالة إغلاق فُرضت سريعًا في الحي الدبلوماسي بعد الانفجارات حيث احتمى العاملون في السفارات بغرف آمنة.

من جانبهم، أفاد شهود من "رويترز" بأن الدخان تصاعد ودوت صافرات الإنذار وتطايرت الشظايا، عقب سماع أصوات أربعة انفجارات على الأقل قرب المنطقة الخضراء التي يوجد بها مقر حلف شمال الأطلسي في أفغانستان والعديد من السفارات الأجنبية.

ولم تُعرف بعد هوية المهاجمين، لكن متحدثًا باسم وزارة الداخلية أشار إلى إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم.

وتزامن الهجوم مع الاحتفال بعيد استقلال أفغانستان عن بريطانيا عام 1919.

ووقع الهجوم في الوقت الذي تشجع فيه الولايات المتحدة إجراء محادثات سلام بين الحكومة وحركة طالبان، وفي حين تستعد لسحب ما تبقى من قواتها لإنهاء 19 عامًا من الحرب.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
04:54 PM

استهداف العاصمة الأفغانية بـ 14 صاروخًا.. والسفارات الأجنبية تغلق أبوابها

اعتقال مشتبهين بهما.. وإصابة 10 أشخاص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,742

ذكر مسؤولون ومصادر في العاصمة الأفغانية أن أكثر من 12 صاروخاً سقطت على كابول، اليوم (الثلاثاء)، وأسقطت عشرة جرحى على الأقل، منهم أطفال، مما دفع بعض السفارات الأجنبية لإصدار أوامر إغلاق.

وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان أن عدة صواريخ أطلقت من عربتين، واتضح في وقت لاحق إن 14 صاروخًا سقطت في مناطق مختلفة من المدينة.

من ناحيته، أوضح مسؤول أمني غربي بارز أن حالة إغلاق فُرضت سريعًا في الحي الدبلوماسي بعد الانفجارات حيث احتمى العاملون في السفارات بغرف آمنة.

من جانبهم، أفاد شهود من "رويترز" بأن الدخان تصاعد ودوت صافرات الإنذار وتطايرت الشظايا، عقب سماع أصوات أربعة انفجارات على الأقل قرب المنطقة الخضراء التي يوجد بها مقر حلف شمال الأطلسي في أفغانستان والعديد من السفارات الأجنبية.

ولم تُعرف بعد هوية المهاجمين، لكن متحدثًا باسم وزارة الداخلية أشار إلى إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم.

وتزامن الهجوم مع الاحتفال بعيد استقلال أفغانستان عن بريطانيا عام 1919.

ووقع الهجوم في الوقت الذي تشجع فيه الولايات المتحدة إجراء محادثات سلام بين الحكومة وحركة طالبان، وفي حين تستعد لسحب ما تبقى من قواتها لإنهاء 19 عامًا من الحرب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,017
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,364
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,385
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,757

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة