رغم التوتر الحاد شرق المتوسط.. تركيا تنشر "طائرة" مسيرة في شمال قبرص

من نوع "بيرقدار تي بي 2" حطت في مطار غجيت قلعة

حطت طائرة مسيرة مسلحة تركية، اليوم الاثنين، في شمال قبرص، حيث ستتمركز في أجواء من التوتر الشديد بين تركيا ودول أخرى في شرق المتوسط حول استغلال محروقات.

وأوضحت شاهدة عيان أن الطائرة المسيرة، وهي من نوع "بيرقدار تي بي 2" حطت في مطار غجيت قلعة في منطقة فاماغوستا بشرق الجزيرة المقسومة، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويأتي نشر هذه الطائرات في أجواء من التوتر الحاد في المنطقة بشأن استغلال المحروقات، بعد توقيع اتفاق في نهاية نوفمبر، يحدد الحدود البحرية التي كانت موضع خلاف بين تركيا وليبيا.

وأدانت دول عدة بينها قبرص واليونان الاتفاق؛ لأنه يسمح لأنقرة بالمطالبة بحقوق في مناطق واسعة بشرق البحر المتوسط.

ويثير اكتشاف حقول محروقات في شرق المتوسط في السنوات الأخيرة طموحات دول واقعة على البحر من اليونان إلى مصر مروراً بقبرص و"إسرائيل"، وكلها دول تقيم علاقات صعبة مع تركيا.