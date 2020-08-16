النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة

الأخضر الشاب يرفع استعداده لآسيا بحصتين صباحية ومسائية.. في معسكر الطائف

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، والذي يأتي في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وأدى لاعبو "الأخضر" صباح اليوم مراناً في الصالة الرياضية التابعة لنادي "وقت اللياقة"، اشتملت على تطبيقهم لعدد من تمارين التقوية، في حين احتضن ملعب مدينة الملك فهد الرياضية الحصة المسائية تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج، طبقت خلالها تمارين تكتيكية متنوعة.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر الشاب يرفع استعداده لآسيا بحصتين صباحية ومسائية.. في معسكر الطائف
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، والذي يأتي في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وأدى لاعبو "الأخضر" صباح اليوم مراناً في الصالة الرياضية التابعة لنادي "وقت اللياقة"، اشتملت على تطبيقهم لعدد من تمارين التقوية، في حين احتضن ملعب مدينة الملك فهد الرياضية الحصة المسائية تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج، طبقت خلالها تمارين تكتيكية متنوعة.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
10:16 PM
اخر تعديل
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
12:21 AM

الأخضر الشاب يرفع استعداده لآسيا بحصتين صباحية ومسائية.. في معسكر الطائف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
333

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، والذي يأتي في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وأدى لاعبو "الأخضر" صباح اليوم مراناً في الصالة الرياضية التابعة لنادي "وقت اللياقة"، اشتملت على تطبيقهم لعدد من تمارين التقوية، في حين احتضن ملعب مدينة الملك فهد الرياضية الحصة المسائية تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج، طبقت خلالها تمارين تكتيكية متنوعة.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,336
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,313
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,698

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة