شاهد.. الزوار والمعتمرون يوثقون اللحظات الإيمانية لصلاة العيد بالحرم المكي

أجواء روحانية وسط خدمات جبارة لحكومة خادم الحرمين لتأمين الجموع

للعيد في الحرم المكي الشريف طعم وطابع آخر يجمع بين الروحانية وفرحة العيد.



ورصدت "سبق" تلك الأجواء الإيمانية والروحانية التي عمد المعتمرون وزوار الحرم المكي بمختلف ألوانهم وجنسياتهم، إلى توثيقها بجوالاتهم ونقلها إلى كافة أصقاع المعمورة وسط خدمات جبارة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله.



وقال ناجح بن عبدالله عبدالعزيز: مصري الجنسية يعمل موجهًا للتربية الإسلامية واللغة العربية بإدارة مركز بني مزار التعليمية بمحافظة المنيا بمصر، أبلغ من العمر 59 عامًا، كُتب لي هذا العام أن أعتمر لأول مرة في حياتي ولكنني بعد عام سأُحال إلى التقاعد وسأحرص على زيارتها مرة أخرى إن شاء الله.



وتابع، وهو على كرسيه المتحرك عندما كان يوثق اللحظات الروحانية التي يعيشها كغيره: عمدت أن أجعل أسرتي وأصحابي يشاركونني تلك اللحظات الجميلة في حياتي في هذه البقعة الطاهرة التي أكرمني الله بها، والتي توجت بأداء صلاة العيد هنا وسط هذه الجموع المهولة.



وأشاد بالجهود التي تقوم بها المملكة لخدمة زوار بيت الله الحرام.



من جهته قال محمد سعيد سوداني الجنسية: يعجز اللسان عن وصف مشاعر الفرح التي أعيشها وأنا ضمن هذه الحشود الكبيرة التي تتواجد لأداء صلاة العيد في هذه البقعة الطاهرة.



وثمن الجهود التي يقوم بها رجال الأمن في سبيل خدمة المعتمرين والزوار، ودعا الله أن يحفظ هذا البلد وقادته.