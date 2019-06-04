النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. الزوار والمعتمرون يوثقون اللحظات الإيمانية لصلاة العيد بالحرم المكي

أجواء روحانية وسط خدمات جبارة لحكومة خادم الحرمين لتأمين الجموع

للعيد في الحرم المكي الشريف طعم وطابع آخر يجمع بين الروحانية وفرحة العيد.

ورصدت "سبق" تلك الأجواء الإيمانية والروحانية التي عمد المعتمرون وزوار الحرم المكي بمختلف ألوانهم وجنسياتهم، إلى توثيقها بجوالاتهم ونقلها إلى كافة أصقاع المعمورة وسط خدمات جبارة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله.

وقال ناجح بن عبدالله عبدالعزيز: مصري الجنسية يعمل موجهًا للتربية الإسلامية واللغة العربية بإدارة مركز بني مزار التعليمية بمحافظة المنيا بمصر، أبلغ من العمر 59 عامًا، كُتب لي هذا العام أن أعتمر لأول مرة في حياتي ولكنني بعد عام سأُحال إلى التقاعد وسأحرص على زيارتها مرة أخرى إن شاء الله.

وتابع، وهو على كرسيه المتحرك عندما كان يوثق اللحظات الروحانية التي يعيشها كغيره: عمدت أن أجعل أسرتي وأصحابي يشاركونني تلك اللحظات الجميلة في حياتي في هذه البقعة الطاهرة التي أكرمني الله بها، والتي توجت بأداء صلاة العيد هنا وسط هذه الجموع المهولة.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها المملكة لخدمة زوار بيت الله الحرام.

من جهته قال محمد سعيد سوداني الجنسية: يعجز اللسان عن وصف مشاعر الفرح التي أعيشها وأنا ضمن هذه الحشود الكبيرة التي تتواجد لأداء صلاة العيد في هذه البقعة الطاهرة.

وثمن الجهود التي يقوم بها رجال الأمن في سبيل خدمة المعتمرين والزوار، ودعا الله أن يحفظ هذا البلد وقادته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. الزوار والمعتمرون يوثقون اللحظات الإيمانية لصلاة العيد بالحرم المكي
سبق

للعيد في الحرم المكي الشريف طعم وطابع آخر يجمع بين الروحانية وفرحة العيد.

ورصدت "سبق" تلك الأجواء الإيمانية والروحانية التي عمد المعتمرون وزوار الحرم المكي بمختلف ألوانهم وجنسياتهم، إلى توثيقها بجوالاتهم ونقلها إلى كافة أصقاع المعمورة وسط خدمات جبارة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله.

وقال ناجح بن عبدالله عبدالعزيز: مصري الجنسية يعمل موجهًا للتربية الإسلامية واللغة العربية بإدارة مركز بني مزار التعليمية بمحافظة المنيا بمصر، أبلغ من العمر 59 عامًا، كُتب لي هذا العام أن أعتمر لأول مرة في حياتي ولكنني بعد عام سأُحال إلى التقاعد وسأحرص على زيارتها مرة أخرى إن شاء الله.

وتابع، وهو على كرسيه المتحرك عندما كان يوثق اللحظات الروحانية التي يعيشها كغيره: عمدت أن أجعل أسرتي وأصحابي يشاركونني تلك اللحظات الجميلة في حياتي في هذه البقعة الطاهرة التي أكرمني الله بها، والتي توجت بأداء صلاة العيد هنا وسط هذه الجموع المهولة.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها المملكة لخدمة زوار بيت الله الحرام.

من جهته قال محمد سعيد سوداني الجنسية: يعجز اللسان عن وصف مشاعر الفرح التي أعيشها وأنا ضمن هذه الحشود الكبيرة التي تتواجد لأداء صلاة العيد في هذه البقعة الطاهرة.

وثمن الجهود التي يقوم بها رجال الأمن في سبيل خدمة المعتمرين والزوار، ودعا الله أن يحفظ هذا البلد وقادته.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
10:26 AM

شاهد.. الزوار والمعتمرون يوثقون اللحظات الإيمانية لصلاة العيد بالحرم المكي

أجواء روحانية وسط خدمات جبارة لحكومة خادم الحرمين لتأمين الجموع

A A A
محمد طيران - مكة المكرمة
1
3,497

للعيد في الحرم المكي الشريف طعم وطابع آخر يجمع بين الروحانية وفرحة العيد.

ورصدت "سبق" تلك الأجواء الإيمانية والروحانية التي عمد المعتمرون وزوار الحرم المكي بمختلف ألوانهم وجنسياتهم، إلى توثيقها بجوالاتهم ونقلها إلى كافة أصقاع المعمورة وسط خدمات جبارة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله.

وقال ناجح بن عبدالله عبدالعزيز: مصري الجنسية يعمل موجهًا للتربية الإسلامية واللغة العربية بإدارة مركز بني مزار التعليمية بمحافظة المنيا بمصر، أبلغ من العمر 59 عامًا، كُتب لي هذا العام أن أعتمر لأول مرة في حياتي ولكنني بعد عام سأُحال إلى التقاعد وسأحرص على زيارتها مرة أخرى إن شاء الله.

وتابع، وهو على كرسيه المتحرك عندما كان يوثق اللحظات الروحانية التي يعيشها كغيره: عمدت أن أجعل أسرتي وأصحابي يشاركونني تلك اللحظات الجميلة في حياتي في هذه البقعة الطاهرة التي أكرمني الله بها، والتي توجت بأداء صلاة العيد هنا وسط هذه الجموع المهولة.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها المملكة لخدمة زوار بيت الله الحرام.

من جهته قال محمد سعيد سوداني الجنسية: يعجز اللسان عن وصف مشاعر الفرح التي أعيشها وأنا ضمن هذه الحشود الكبيرة التي تتواجد لأداء صلاة العيد في هذه البقعة الطاهرة.

وثمن الجهود التي يقوم بها رجال الأمن في سبيل خدمة المعتمرين والزوار، ودعا الله أن يحفظ هذا البلد وقادته.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,302
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,134
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,281
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,905

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة