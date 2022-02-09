تنبيه "مركز الأرصاد": ضباب على منطقة عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن ضباب على منطقة عسير، تشمل تأثيراته المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٩ صباحاً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن ضباب على منطقة عسير، تشمل تأثيراته المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٩ صباحاً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن ضباب على منطقة عسير، تشمل تأثيراته المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٩ صباحاً.