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سعود بن نايف: قيادة المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بمصالح المواطنين والمقيمين

واصفًا لقاء خادم الحرمين مع أمراء المناطق بـ"الأبوي والشفاف"

وصف أميرُ المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اللقاء مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالأبوي والشفاف؛ مضيفًا أن خادم الحرمين الشريفين كعادته في جميع اللقاءات مع أمراء المناطق؛ يضع المُواطن في المقام الأول؛ لافتًا إلى أن توجيهاته السديدة تُمثل مشروع عمل للجميع؛ كونها تضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتقديم أفضل الخدمات ورفع مستوى المشاريع التنموية الهادفة لتطوير جميع المناطق.

وأكد أمير المنطقة الشرقية، أن أمراء المناطق ينتظرون في كل عام لقاء خادم الحرمين الشريفين بشوق ولهفة؛ نظرًا لما يمثله هذا اللقاء من أهمية بالغة لرفع مستوى الأداء؛ مشيرًا إلى أن قيادة هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه ومن بعده أبناؤه الملوك البررة حتى عهدنا الزاهر، تُولي اهتمامًا كبيرًا بمصالح المواطنين والمقيمين، ومتابعة أحوالهم، وتسهيل وتيسير أمورهم بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وبيّن أن محور حديث سيدي خادم الحرمين الشريفين، دائمًا ما يدور حول المواطن وضمان راحته باعتباره الأساس في التنمية، وكذلك مواصلة العمل فيما يخدمه عبر تسهيل الإجراءات والاستماع للشكاوى والعمل على إنهاء كل العراقيل التي تعترض طريق إنهاء المعاملات في كل الإدارات الحكومية.

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سعود بن نايف: قيادة المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بمصالح المواطنين والمقيمين
سبق

وصف أميرُ المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اللقاء مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالأبوي والشفاف؛ مضيفًا أن خادم الحرمين الشريفين كعادته في جميع اللقاءات مع أمراء المناطق؛ يضع المُواطن في المقام الأول؛ لافتًا إلى أن توجيهاته السديدة تُمثل مشروع عمل للجميع؛ كونها تضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتقديم أفضل الخدمات ورفع مستوى المشاريع التنموية الهادفة لتطوير جميع المناطق.

وأكد أمير المنطقة الشرقية، أن أمراء المناطق ينتظرون في كل عام لقاء خادم الحرمين الشريفين بشوق ولهفة؛ نظرًا لما يمثله هذا اللقاء من أهمية بالغة لرفع مستوى الأداء؛ مشيرًا إلى أن قيادة هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه ومن بعده أبناؤه الملوك البررة حتى عهدنا الزاهر، تُولي اهتمامًا كبيرًا بمصالح المواطنين والمقيمين، ومتابعة أحوالهم، وتسهيل وتيسير أمورهم بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وبيّن أن محور حديث سيدي خادم الحرمين الشريفين، دائمًا ما يدور حول المواطن وضمان راحته باعتباره الأساس في التنمية، وكذلك مواصلة العمل فيما يخدمه عبر تسهيل الإجراءات والاستماع للشكاوى والعمل على إنهاء كل العراقيل التي تعترض طريق إنهاء المعاملات في كل الإدارات الحكومية.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
05:31 PM

سعود بن نايف: قيادة المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بمصالح المواطنين والمقيمين

واصفًا لقاء خادم الحرمين مع أمراء المناطق بـ"الأبوي والشفاف"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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وصف أميرُ المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اللقاء مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالأبوي والشفاف؛ مضيفًا أن خادم الحرمين الشريفين كعادته في جميع اللقاءات مع أمراء المناطق؛ يضع المُواطن في المقام الأول؛ لافتًا إلى أن توجيهاته السديدة تُمثل مشروع عمل للجميع؛ كونها تضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتقديم أفضل الخدمات ورفع مستوى المشاريع التنموية الهادفة لتطوير جميع المناطق.

وأكد أمير المنطقة الشرقية، أن أمراء المناطق ينتظرون في كل عام لقاء خادم الحرمين الشريفين بشوق ولهفة؛ نظرًا لما يمثله هذا اللقاء من أهمية بالغة لرفع مستوى الأداء؛ مشيرًا إلى أن قيادة هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه ومن بعده أبناؤه الملوك البررة حتى عهدنا الزاهر، تُولي اهتمامًا كبيرًا بمصالح المواطنين والمقيمين، ومتابعة أحوالهم، وتسهيل وتيسير أمورهم بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وبيّن أن محور حديث سيدي خادم الحرمين الشريفين، دائمًا ما يدور حول المواطن وضمان راحته باعتباره الأساس في التنمية، وكذلك مواصلة العمل فيما يخدمه عبر تسهيل الإجراءات والاستماع للشكاوى والعمل على إنهاء كل العراقيل التي تعترض طريق إنهاء المعاملات في كل الإدارات الحكومية.

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