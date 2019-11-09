"فريق الأمن العام للراليات" يحقِّق المركز الأول في فئتَيْ TL1 وT3 بـ"رالي العلا نيوم"

بدعم من مدير الأمن العام.. وعدد المتسابقين بلغ قرابة ٧٠ متسابقًا

احتل الكابتن مطير الشمري، أحد أعضاء فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية، صدارة فئة TL1 بفارق زمني كبير عن المتسابق الذي يليه في رالي "العلا نيوم ٢٠١٩"؛ وذلك بعد تمكُّنه من السيطرة على صدارة الفئة طوال مراحل السباق الأربع، التي تقدر مسافتها بقرابة 1800 كيلومتر في تضاريس متنوعة. فيما بلغ عدد المتسابقين قرابة ٧٠ متسابقًا.

يُذكر أن الكابتن "مطير الشمري" سبق أن حقق المركز الثالث على الترتيب العام برالي عسير ٢٠١٩م، والثاني على فئة T1 للسباق نفسه.

كما حقق الفريق المركز الأول في فئة T3.

ويأتي ذلك امتدادًا لتحقيق فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية نتائج إيجابية ومراكز متقدمة في أغلب السباقات التي شارك بها انطلاقًا من رالي حائل ٢٠١٩ حتى الوقت الحالي.