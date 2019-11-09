النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فريق الأمن العام للراليات" يحقِّق المركز الأول في فئتَيْ TL1 وT3 بـ"رالي العلا نيوم"

بدعم من مدير الأمن العام.. وعدد المتسابقين بلغ قرابة ٧٠ متسابقًا

احتل الكابتن مطير الشمري، أحد أعضاء فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية، صدارة فئة TL1 بفارق زمني كبير عن المتسابق الذي يليه في رالي "العلا نيوم ٢٠١٩"؛ وذلك بعد تمكُّنه من السيطرة على صدارة الفئة طوال مراحل السباق الأربع، التي تقدر مسافتها بقرابة 1800 كيلومتر في تضاريس متنوعة. فيما بلغ عدد المتسابقين قرابة ٧٠ متسابقًا.

يُذكر أن الكابتن "مطير الشمري" سبق أن حقق المركز الثالث على الترتيب العام برالي عسير ٢٠١٩م، والثاني على فئة T1 للسباق نفسه.

كما حقق الفريق المركز الأول في فئة T3.

ويأتي ذلك امتدادًا لتحقيق فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية نتائج إيجابية ومراكز متقدمة في أغلب السباقات التي شارك بها انطلاقًا من رالي حائل ٢٠١٩ حتى الوقت الحالي.

رالي العلا - نيوم فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"فريق الأمن العام للراليات" يحقِّق المركز الأول في فئتَيْ TL1 وT3 بـ"رالي العلا نيوم"
سبق

احتل الكابتن مطير الشمري، أحد أعضاء فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية، صدارة فئة TL1 بفارق زمني كبير عن المتسابق الذي يليه في رالي "العلا نيوم ٢٠١٩"؛ وذلك بعد تمكُّنه من السيطرة على صدارة الفئة طوال مراحل السباق الأربع، التي تقدر مسافتها بقرابة 1800 كيلومتر في تضاريس متنوعة. فيما بلغ عدد المتسابقين قرابة ٧٠ متسابقًا.

يُذكر أن الكابتن "مطير الشمري" سبق أن حقق المركز الثالث على الترتيب العام برالي عسير ٢٠١٩م، والثاني على فئة T1 للسباق نفسه.

كما حقق الفريق المركز الأول في فئة T3.

ويأتي ذلك امتدادًا لتحقيق فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية نتائج إيجابية ومراكز متقدمة في أغلب السباقات التي شارك بها انطلاقًا من رالي حائل ٢٠١٩ حتى الوقت الحالي.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
08:43 PM

"فريق الأمن العام للراليات" يحقِّق المركز الأول في فئتَيْ TL1 وT3 بـ"رالي العلا نيوم"

بدعم من مدير الأمن العام.. وعدد المتسابقين بلغ قرابة ٧٠ متسابقًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
86

احتل الكابتن مطير الشمري، أحد أعضاء فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية، صدارة فئة TL1 بفارق زمني كبير عن المتسابق الذي يليه في رالي "العلا نيوم ٢٠١٩"؛ وذلك بعد تمكُّنه من السيطرة على صدارة الفئة طوال مراحل السباق الأربع، التي تقدر مسافتها بقرابة 1800 كيلومتر في تضاريس متنوعة. فيما بلغ عدد المتسابقين قرابة ٧٠ متسابقًا.

يُذكر أن الكابتن "مطير الشمري" سبق أن حقق المركز الثالث على الترتيب العام برالي عسير ٢٠١٩م، والثاني على فئة T1 للسباق نفسه.

كما حقق الفريق المركز الأول في فئة T3.

ويأتي ذلك امتدادًا لتحقيق فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية نتائج إيجابية ومراكز متقدمة في أغلب السباقات التي شارك بها انطلاقًا من رالي حائل ٢٠١٩ حتى الوقت الحالي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,968
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,079
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,475
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,736

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة