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وزير الخارجية المصري يزور الأردن لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط

يلتقي مع الملك عبدالله

ذكرت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري سيزور عمان اليوم (الأحد)؛ لبحث سبل البناء على وقف إطلاق النار في غزة وتهدئة التوتر في الأراضي الفلسطينية وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن "شكري" سيلتقي خلال الزيارة بالعاهل الأردني الملك عبد الله، وبنظيره الأردني أيمن الصفدي.

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وزير الخارجية المصري يزور الأردن لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط
سبق

ذكرت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري سيزور عمان اليوم (الأحد)؛ لبحث سبل البناء على وقف إطلاق النار في غزة وتهدئة التوتر في الأراضي الفلسطينية وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن "شكري" سيلتقي خلال الزيارة بالعاهل الأردني الملك عبد الله، وبنظيره الأردني أيمن الصفدي.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
07:43 PM

وزير الخارجية المصري يزور الأردن لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط

يلتقي مع الملك عبدالله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري سيزور عمان اليوم (الأحد)؛ لبحث سبل البناء على وقف إطلاق النار في غزة وتهدئة التوتر في الأراضي الفلسطينية وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن "شكري" سيلتقي خلال الزيارة بالعاهل الأردني الملك عبد الله، وبنظيره الأردني أيمن الصفدي.

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