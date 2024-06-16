النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية

قال إنها تستهدف المدنيين الأبرياء.. وأشاد بجاهزية قوات الدفاع الجوي السعودي

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أمس الاثنين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية، مستهدفين بها المدنيين في منطقة عسير.

وفي التفاصيل، أكد الأمين العام أن هذه الاعتداءات الإرهابية، التي تأتي في الوقت الذي يسخِّر فيه العالم جهوده لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح أن هذه الهجمات هي امتداد للعمليات الإرهابية المتكررة من قِبل الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، وكان آخرها محاولة استهداف المدنيين في مدينة (نجران) بإطلاق صاروخ باليستي بتاريخ 13 يونيو 2020م.

وأشاد بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الطائرات المسيَّرة قبل أن تصل إلى هدفها، مؤكدًا وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييده لما تتخذه كافة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.. داعيًا المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته، والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية
سبق

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أمس الاثنين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية، مستهدفين بها المدنيين في منطقة عسير.

وفي التفاصيل، أكد الأمين العام أن هذه الاعتداءات الإرهابية، التي تأتي في الوقت الذي يسخِّر فيه العالم جهوده لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح أن هذه الهجمات هي امتداد للعمليات الإرهابية المتكررة من قِبل الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، وكان آخرها محاولة استهداف المدنيين في مدينة (نجران) بإطلاق صاروخ باليستي بتاريخ 13 يونيو 2020م.

وأشاد بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الطائرات المسيَّرة قبل أن تصل إلى هدفها، مؤكدًا وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييده لما تتخذه كافة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.. داعيًا المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته، والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
12:07 AM

"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية

قال إنها تستهدف المدنيين الأبرياء.. وأشاد بجاهزية قوات الدفاع الجوي السعودي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,612

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أمس الاثنين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية، مستهدفين بها المدنيين في منطقة عسير.

وفي التفاصيل، أكد الأمين العام أن هذه الاعتداءات الإرهابية، التي تأتي في الوقت الذي يسخِّر فيه العالم جهوده لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح أن هذه الهجمات هي امتداد للعمليات الإرهابية المتكررة من قِبل الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، وكان آخرها محاولة استهداف المدنيين في مدينة (نجران) بإطلاق صاروخ باليستي بتاريخ 13 يونيو 2020م.

وأشاد بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الطائرات المسيَّرة قبل أن تصل إلى هدفها، مؤكدًا وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييده لما تتخذه كافة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.. داعيًا المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته، والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,127
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,823
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,720
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,248

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة