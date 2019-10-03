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"دهانات الجزيرة" تكشف عن منتجين من أحدث تقنياتها الأسبوع المقبل

خلال مشاركتها في "معرض البناء السعودي 2019" بالرياض

تكشف "دهانات الجزيرة" خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 31 من "معرض البناء السعودي 2019 "، والتي تنطلق يوم الاثنين المقبل 7 أكتوبر، عن أحدث تقنياتها وابتكاراتها من المنتجات عالية الجودة، والتي ستفاجئ بها سوق الدهانات بالمملكة، وتعرضها للمرّة الأولى.

وتشارك الشركة بجناح حديث التصميم تحت رقم "163-2" يمتد على مساحة 150 متراً مربعاً في القاعة الثانية من المعرض، والذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويفتح أبوابه لاستقبال الزوّار من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً على مدار أيام المعرض الأربعة، التي تستمر حتى 10 أكتوبر.

ودعا الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله بن سعود الرميح، لزيارة جناحها بالمعرض، للاطلاع على أحدث تقنيات الشركة وابتكاراتها، وأحدث خدماتها التي تؤديها عبر أكثر من 650 معرضاً داخل المملكة وخارجها.

وأبان أن ذلك الحدث المهم يوفر لمختلف الأوساط المشتغلة بالإنشاء والبناء، فرصة لعرض منتجات تطلقها الشركة لأول مرّة، من أهمها دهان مغناطيسي يقدم حلولاً إبداعية متعددة على الجدران في مختلف الأماكن هو "الجزيرة ماجنتيك"، ودهان لتدوين الأفكار على الجدران، أشبه ما يكون بالسبورة البيضاء، يسهل الرسم والكتابة عليها، ثم المسح دون عناء أو مجهود هو "الجزيرة نوتس".

وأوضح أن "دهانات الجزيرة" ستركز خلال الدورة الحالية على نحو 50 منتجاً من مجموع منتجاتها التي تزيد عن 400 منتج، مشيراً إلى أن ذلك العدد الكبير من المنتجات المعروضة يعكس تنوّع منتجات الشركة، واحترافيتها، وتوفيرها خيارات كثيرة تلبي احتياجات ورغبات كافة القطاعات المهتمة بالبناء والمشاريع العمرانية، وتقديمها حلولاً إنشائية ولونية متعددة.

ولفت إلى أن منتجاتها في المعرض ستشمل الدهانات الإنشائية، ودهانات العزل المائي والحراري وحماية خزانات مياه الشرب، ودهانات الأخشاب، ودهانات الحديد، ودهانات الأرضيات، والدهانات المضادة للحريق، ودهانات علامات الطرق، ودهانات الأعمال الفنية، إضافة إلى المنتجات الإسمنتية الجاهزة.

وأكد الرميح مضي "دهانات الجزيرة" في قيادة سوق الدهانات بالمملكة بكل عزمٍ وتفانٍ، ومواصلة مساعيها وتعزيز جهودها للوفاء بمتطلبات عملائها أفراداً ومؤسسات وشركات، على نحو يواكب تطلعاتهم، ويرتقي بطموحاتهم، ويفوق توقعاتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دهانات الجزيرة" تكشف عن منتجين من أحدث تقنياتها الأسبوع المقبل
سبق

تكشف "دهانات الجزيرة" خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 31 من "معرض البناء السعودي 2019 "، والتي تنطلق يوم الاثنين المقبل 7 أكتوبر، عن أحدث تقنياتها وابتكاراتها من المنتجات عالية الجودة، والتي ستفاجئ بها سوق الدهانات بالمملكة، وتعرضها للمرّة الأولى.

وتشارك الشركة بجناح حديث التصميم تحت رقم "163-2" يمتد على مساحة 150 متراً مربعاً في القاعة الثانية من المعرض، والذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويفتح أبوابه لاستقبال الزوّار من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً على مدار أيام المعرض الأربعة، التي تستمر حتى 10 أكتوبر.

ودعا الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله بن سعود الرميح، لزيارة جناحها بالمعرض، للاطلاع على أحدث تقنيات الشركة وابتكاراتها، وأحدث خدماتها التي تؤديها عبر أكثر من 650 معرضاً داخل المملكة وخارجها.

وأبان أن ذلك الحدث المهم يوفر لمختلف الأوساط المشتغلة بالإنشاء والبناء، فرصة لعرض منتجات تطلقها الشركة لأول مرّة، من أهمها دهان مغناطيسي يقدم حلولاً إبداعية متعددة على الجدران في مختلف الأماكن هو "الجزيرة ماجنتيك"، ودهان لتدوين الأفكار على الجدران، أشبه ما يكون بالسبورة البيضاء، يسهل الرسم والكتابة عليها، ثم المسح دون عناء أو مجهود هو "الجزيرة نوتس".

وأوضح أن "دهانات الجزيرة" ستركز خلال الدورة الحالية على نحو 50 منتجاً من مجموع منتجاتها التي تزيد عن 400 منتج، مشيراً إلى أن ذلك العدد الكبير من المنتجات المعروضة يعكس تنوّع منتجات الشركة، واحترافيتها، وتوفيرها خيارات كثيرة تلبي احتياجات ورغبات كافة القطاعات المهتمة بالبناء والمشاريع العمرانية، وتقديمها حلولاً إنشائية ولونية متعددة.

ولفت إلى أن منتجاتها في المعرض ستشمل الدهانات الإنشائية، ودهانات العزل المائي والحراري وحماية خزانات مياه الشرب، ودهانات الأخشاب، ودهانات الحديد، ودهانات الأرضيات، والدهانات المضادة للحريق، ودهانات علامات الطرق، ودهانات الأعمال الفنية، إضافة إلى المنتجات الإسمنتية الجاهزة.

وأكد الرميح مضي "دهانات الجزيرة" في قيادة سوق الدهانات بالمملكة بكل عزمٍ وتفانٍ، ومواصلة مساعيها وتعزيز جهودها للوفاء بمتطلبات عملائها أفراداً ومؤسسات وشركات، على نحو يواكب تطلعاتهم، ويرتقي بطموحاتهم، ويفوق توقعاتهم.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
08:41 PM

"دهانات الجزيرة" تكشف عن منتجين من أحدث تقنياتها الأسبوع المقبل

خلال مشاركتها في "معرض البناء السعودي 2019" بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تكشف "دهانات الجزيرة" خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 31 من "معرض البناء السعودي 2019 "، والتي تنطلق يوم الاثنين المقبل 7 أكتوبر، عن أحدث تقنياتها وابتكاراتها من المنتجات عالية الجودة، والتي ستفاجئ بها سوق الدهانات بالمملكة، وتعرضها للمرّة الأولى.

وتشارك الشركة بجناح حديث التصميم تحت رقم "163-2" يمتد على مساحة 150 متراً مربعاً في القاعة الثانية من المعرض، والذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويفتح أبوابه لاستقبال الزوّار من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً على مدار أيام المعرض الأربعة، التي تستمر حتى 10 أكتوبر.

ودعا الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله بن سعود الرميح، لزيارة جناحها بالمعرض، للاطلاع على أحدث تقنيات الشركة وابتكاراتها، وأحدث خدماتها التي تؤديها عبر أكثر من 650 معرضاً داخل المملكة وخارجها.

وأبان أن ذلك الحدث المهم يوفر لمختلف الأوساط المشتغلة بالإنشاء والبناء، فرصة لعرض منتجات تطلقها الشركة لأول مرّة، من أهمها دهان مغناطيسي يقدم حلولاً إبداعية متعددة على الجدران في مختلف الأماكن هو "الجزيرة ماجنتيك"، ودهان لتدوين الأفكار على الجدران، أشبه ما يكون بالسبورة البيضاء، يسهل الرسم والكتابة عليها، ثم المسح دون عناء أو مجهود هو "الجزيرة نوتس".

وأوضح أن "دهانات الجزيرة" ستركز خلال الدورة الحالية على نحو 50 منتجاً من مجموع منتجاتها التي تزيد عن 400 منتج، مشيراً إلى أن ذلك العدد الكبير من المنتجات المعروضة يعكس تنوّع منتجات الشركة، واحترافيتها، وتوفيرها خيارات كثيرة تلبي احتياجات ورغبات كافة القطاعات المهتمة بالبناء والمشاريع العمرانية، وتقديمها حلولاً إنشائية ولونية متعددة.

ولفت إلى أن منتجاتها في المعرض ستشمل الدهانات الإنشائية، ودهانات العزل المائي والحراري وحماية خزانات مياه الشرب، ودهانات الأخشاب، ودهانات الحديد، ودهانات الأرضيات، والدهانات المضادة للحريق، ودهانات علامات الطرق، ودهانات الأعمال الفنية، إضافة إلى المنتجات الإسمنتية الجاهزة.

وأكد الرميح مضي "دهانات الجزيرة" في قيادة سوق الدهانات بالمملكة بكل عزمٍ وتفانٍ، ومواصلة مساعيها وتعزيز جهودها للوفاء بمتطلبات عملائها أفراداً ومؤسسات وشركات، على نحو يواكب تطلعاتهم، ويرتقي بطموحاتهم، ويفوق توقعاتهم.

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